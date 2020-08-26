Замминистра обороны наградил участников кинологического конкурса

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин наградил победителей второго этапа международного кинологического конкурса "Верный друг" и вручил им кубки победителей "Гонки чемпионов".

Как рассказали в Минобороны РФ, эти состязания были проведены по правилам "Дог-биатлона" среди участников от команд с самым высоким баллом по результатам первого этапа конкурса.

Также Фомин посетил племенной питомник "Красная звезда", где состоялся показ пород служебных собак, используемых в Вооруженных Силах РФ.

Соревнования проходят в 470-м центре служебного собаководства

Международный этап конкурса "Верный друг" проходит в с 23 по 31 августа. В составе восьми команд из шести стран свое мастерство демонстрируют более 30 кинологических расчетов из Алжира, Вьетнама, Беларуси, Узбекистана и Израиля.