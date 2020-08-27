Несколько матчей плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не состоялись в срок. Теннисный турнир в Нью-Йорке приостановлен. Отменены или перенесены матчи и тренировки команд в американских бейсбольной лиге MLB, футбольной MLS, лиге по американскому футболу NFL.

Причина демарша - инцидент в штате Висконсин, где полицейские стреляли в спину темнокожего человека на глазах его детей. Протесты в мире спорта уже давно не новость. После гибели другого темнокожего Джорджа Флойда при столкновении с полицией 25 мая ряд атлетов из разных видов спорта проводят акции солидарности.

Но теперь, кажется, вовлеченность спортсменов в протестное движение вышла на новый уровень. Все началось с клуба НБА "Милуоки", игроки которого отказались выходить на матч 1/8 финала плей-офф с "Орландо". Соперник эту инициативу поддержал. Позже были отменены игры в сериях "Оклахома" - "Хьюстон", "Лейкерс" - "Портленд". Сейчас на повестке дня вопрос, будет ли вообще доигран сезон. Такие звезды, как Леброн Джеймс и Кавай Ленард, за его досрочное завершение. Вчера планировалась очередная встреча баскетболистов, посвященная этому вопросу. Срыв сезона может привести к тому, что владельцы клубов разорвут действующее коллективное соглашение с игроками. Тогда НБА ждет локаут.

Происходящее в баскетболе затронуло теннис. В знак поддержки с турнира в Нью-Йорке снялась экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака, которая в полуфинале должна была играть с бельгийкой Элизой Мертенс. В итоге организаторы турнира приостановили игры на один день. Полуфиналы, которые должны были состояться вчера, запланированы на сегодня.

Национальная хоккейная лига одна из немногих в Северной Америке, где матчи на момент подписания этого номера "РГ" в печать не были приостановлены. "Не думаю, что лига на это пойдет, - заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли в интервью Sportsnet. - В то же время наши игроки свободны выражать свою позицию так, как посчитают нужным".