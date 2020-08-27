Антимонопольные нормы распространятся на ИТ-компании

На Iphone и Ipad могут появится альтернативные магазины приложений. Какие условия должны сложиться для того, чтобы это произошло и почему Федеральная антимонопольная служба (ФАС) двенадцать месяцев рассматривала дело против Apple, в интервью "Российской газете" рассказала Елена Заева, начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России.

Почему антимонопольная служба целый год рассматривали жалобу "Лаборатории Касперского" на то, что Apple не дает доступ к ряду функций в операционной системе iOS? Выводы, к которым в итоге пришли, довольно очевидны.

Елена Заева: Не могу согласиться с тем, что выводы были очевидны с самого начала. Только анализ рынка занимает несколько месяцев. Мы опрашивали потребителей, а они за два дня не отвечают. Чтобы прийти к этим выводам, нам нужно было получить позицию компании и изучить ее, а также оценить действия, которые компания предпринимала в период рассмотрения дела. Российское антимонопольное законодательство отводит на рассмотрение дела девять месяцев. Международное сообщество считает эти сроки слишком короткими и полагает, что дела нужно рассматривать намного дольше.

Мы укладываемся в девятимесячный срок рассмотрения дела, но в этом году были вынуждены несколько раз удовлетворять ходатайство ответчика об отложении в связи с пандемией. Мы обязаны обеспечить права всех лиц, участвующих в деле, обеспечить состязательность в процессе, обеспечить возможность их присутствия на заседаниях комиссии, поэтому в этот раз мы вышли за девятимесячный срок.

Могут ли на устройствах Apple появиться альтернативные магазины приложений? Сейчас на компанию давят со всех сторон, в том числе в США. В 2017 году Google во многом благодаря ФАС согласился с аналогичными требованиями.

Елена Заева: Установка альтернативных магазинов приложений возможна при условии, что российский рынок будет в этом заинтересован. Магазин приложений с технической точки зрения - это такая же программа для ЭВМ. Да, безусловно, она конкурирует с магазинами приложений владельцев ключевых платформ. Но точно так же конкурируют их другие приложения. В этом смысле магазин приложений ничем существенно не отличается.

Предложение ФАС отменить антимонопольный иммунитет для ИТ-компаний раскритиковало минэкономразвития. Что сейчас происходит с инициативой?

Елена Заева: Мы очень рассчитываем на ее реализацию. В современном мире иметь такие иммунитеты, которые практически не имеет ни один регулятор в мире, выглядит странно с точки зрения стремления государства к конкуренции на цифровых рынках. Работа будет завершена в ближайшее время, мы уже близки к этому. Мы, конечно, хотели бы способствовать развитию конкуренции на цифровых рынках в той же степени, в которой мы делаем это на других.

Закон о предустановке программного обеспечения вступает в силу с 2021 года. Не будет ли он снова отложен?

Елена Заева: Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Уже почти готов проект постановления правительства, который определяет порядок предварительный установки. Мы рассчитываем, что он будет принят в ближайшее время, что позволит рынку заблаговременно подготовиться.

Ранее ФАС удалось пролоббировать приоритетные частоты для сотовых операторов во время внедрения сетей 4G. Теперь аналогичные проблемы возникают с 5G. Планируете заняться этой проблемой?

Елена Заева: Представитель ФАС России является членом госкомиссии по радиочастотам без права голосования. Мы, конечно, способствуем тому, чтобы те частоты, которые могут быть выделены для этих целей, были выделены на недискриминационных условиях. Мы будем за этим внимательно следить. Распределение частот должно проходить эффективно и способствовать созданию благоприятных условий для развития рынка в условиях конкуренции.

Установка альтернативных магазинов приложений на iOS возможна, если рынок в этом заинтересован

У ФАС много претензий к "Яндексу". Среди последних можно вспомнить объединенную жалобу на компанию от Avito, ЦИАН, 2ГИС в связи со злоупотреблением доминирующим положением при поиске в интернете. Как выстроена работа с этим ИТ-гигантом?

Елена Заева: Мы не делим компании на "ИТ-гиганты" и "небольшие", работаем со всеми одинаково - закон один для всех. Если по результатам рассмотрения жалобы возникнут вопросы, тонаправим "Яндексу" запрос. Жалоба поступила к нам недавно, сейчас мы ее рассматриваем.