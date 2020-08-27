Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19 центра "Вектор"

У всех четырех добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки центра "Вектор", выявлены антитела к коронавирусу. Об этом в интервью Первому каналу рассказала заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.

Она пояснила, что вакцина, которую сейчас испытывают, двухкомпонентная. То есть, первую инъекцию добровольцам делают сразу после госпитализации, а вторую, для усиления эффекта, - через 21 день. Тех, кому прививку сделали дважды, пока только четверо. Но все испытатели чувствуют себя хорошо, никаких побочных проявлений ни у кого не выявлено.

"Серьезных нежелательных явлений, осложнения со стороны центральной нервной системы или со стороны сердечно-сосудистой системы мы не наблюдали. Нет повышения температуры, вернее, нет развития общих и местных реакций", - сказала Усова.

При этом она обратила внимание на то, что пока рано говорить об иммуногенности, поскольку только четыре человека были привиты второй раз через 21 день. Всего в испытаниях вакцины от коронавируса центра "Вектор" участвует 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Планируется, что уже осенью препарат зарегистрируют.

Ранее Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на два вида вакцины (в виде порошка и раствора), разработанной в НИЦ им. Гамалеи, сейчас проводится ее пострегистрационное исследование.