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27.08.2020 13:05
Рубрика: Общество

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19 центра "Вектор"

Текст: Елена Манукиян
У всех четырех добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки центра "Вектор", выявлены антитела к коронавирусу. Об этом в интервью Первому каналу рассказала заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Она пояснила, что вакцина, которую сейчас испытывают, двухкомпонентная. То есть, первую инъекцию добровольцам делают сразу после госпитализации, а вторую, для усиления эффекта, - через 21 день. Тех, кому прививку сделали дважды, пока только четверо. Но все испытатели чувствуют себя хорошо, никаких побочных проявлений ни у кого не выявлено.

"Серьезных нежелательных явлений, осложнения со стороны центральной нервной системы или со стороны сердечно-сосудистой системы мы не наблюдали. Нет повышения температуры, вернее, нет развития общих и местных реакций", - сказала Усова.

При этом она обратила внимание на то, что пока рано говорить об иммуногенности, поскольку только четыре человека были привиты второй раз через 21 день. Всего в испытаниях вакцины от коронавируса центра "Вектор" участвует 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Планируется, что уже осенью препарат зарегистрируют.

Ранее Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на два вида вакцины (в виде порошка и раствора), разработанной в НИЦ им. Гамалеи, сейчас проводится ее пострегистрационное исследование.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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