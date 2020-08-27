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27.08.2020 17:40
Рубрика: Экономика

Деление остатков

Банки снова начали вводить комиссии за обслуживание счетов в евро
Текст: Роман Маркелов
Несколько российских банков вводят комиссии за обслуживание счетов в евро. Это частично эхо прошлогодней волны ввода банками платы за ведение валютных счетов - аналога отрицательных ставок, невозможных в прямом виде по российскому законодательству. Также банки таким образом хотят заработать и на сильном росте курса евро к рублю.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комиссии за ведение счетов в евро вводят в том числе Газпромбанк, Альфа-банк и банк "Санкт-Петербург", выяснили "Известия". Во всех трех банках "Российской газете" подтвердили эту информацию. В Газпромбанке сообщили, что комиссия в 300 рублей по счетам в евро взимается каждый месяц, если за последний год не было приходных или расходных операций. Альфа-банк вводит комиссию по счетам евро с 1 сентября, она составит 0,1% (не менее 10 и не более 100 евро) на сумму превышения над среднемесячным остатком в 50 тысяч евро для премиальных и 5 тысяч евро для остальных клиентов. Банк "Санкт-Петербург" с 1 октября начнет взимать ежемесячную комиссию за счета в евро в 0,1% от среднемесячного остатка (величина остатка, при которой появится комиссия, также зависит от клиентского сегмента).

Фото: Gettyimages
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Причиной введения комиссий в банках называют политику Европейского центробанка, который продолжает удерживать нулевую базовую ставку и отрицательную по депозитам. Таким образом, из-за этого работа с евро для банков убыточна, что и выливается в комиссии - без них условия для клиентов при размещении валюты с отрицательной доходностью становятся лучше, чем для самих банков. Впрочем, ставка по депозитам в еврозоне отрицательна уже шесть лет, а первая волна введения таких комиссий прошла осенью 2019 года. Тогда банки ссылались на те же причины, да и в целом началась дискуссия о необходимости введения отрицательных ставок по вкладам - они не предусмотрены Гражданским кодексом и не могут быть предложены клиентам напрямую. Точку поставил Банк России: его глава Эльвира Набиуллина заявила, что необходимости в таком шаге нет.

Нынешняя тенденция по введению комиссий банками, которые не сделали этого осенью, может объясняться, во-первых, тем, что планы могла притормозить пандемия. Во-вторых, в начале года евро стоил 70 рублей, а сейчас - почти 90. Таким образом, евро принесло хорошую доходность, которая все равно останется высокой, если держатель доплачивает банку за хранение валюты. Поэтому банки могут рассматривать работу с такими клиентами как способ повышения комиссионных доходов.

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