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27.08.2020 20:07
Рубрика: В мире

Беларусь: тревожные дни

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)

Александр Лукашенко: против нас развязали дипломатическую бойню

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики идет "гибридная война". "Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - цитирует БелТА слова президента. По мнению Лукашенко, "неустоявшиеся соседи" вмешиваются во внутренние дела государства. "Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше, - сказал глава республики. - Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно".

Главы МИД РФ и Беларуси обсудили ситуацию в республике

Официальный Минск готов пойти на переговоры с оппозицией, но только в случае, если с той стороны будут "вменяемые люди". "Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", - объяснил Лукашенко. Что касается изменений в Конституции, то президент, по его словам, не против этого, но в условиях диалога. "Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию", - сказал белорусский лидер.

На посольство Ливии в Минске совершено нападение

Группа из примерно 30 человек попыталась проникнуть на территорию посольства Ливии в Минске. Нападение было отбито. Советник по безопасности временного поверенного в делах Ливии в Беларуси Станислав Кудряшов рассказал, какой может быть причина попытки силового захвата дипмиссии. "Безусловно, это было организовано в интересах правительства в Триполи", цитирует ТАСС слова Кудряшова. Инцидент произошел около 6 утра. Тем не менее сотрудникам посольства удалось остановить нападавших. Временный поверенный в делах Ливии в Беларуси получил небольшие травмы, но сейчас он уже в порядке, сообщил Кудряшов.

Минск обсуждает с МАГАТЭ и Еврокомиссией вопросы радиационной обстановки

Беларусь обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Еврокомиссией регламент и объем передачи данных о радиационной обстановке в республике. По словам министра природных ресурсов Андрея Худыка, такое обсуждение связано с предстоящим вводом в строй Белорусской АЭС, построенной российской стороной. "Со стороны МАГАТЭ и Еврокомиссии поступили предложения о подписании официальных соглашений по обмену радиологическими данными", - отметил министр.

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