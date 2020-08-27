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27.08.2020 13:20
Рубрика: Культура

Bon Jovi вспомнили в новом клипе про месяцы борьбы с пандемией

Текст: Александр Алексеев
Знаменитая американская группа завершает работу над новым альбомом, а пока представила первый клип для него Do What You Can ("Делай то, что ты можешь"). Он стал почти автобиографическим. В видео рассказывается о том, как лидер группы Джон Бон Джови провел это трудное лето в Ред-Бэнке, а также в Нью-Йорке, ставшем одним из эпицентров COVID-19.

Музыкант работал несколько недель в общественном ресторане JBJ Soul Kitchen для бездомных и неимущих, в небольшом городе Ред-Бэнке - грузчиком, а также подвозил упаковки с продуктами на автокаре. Делал это, пока другие боялись. Бродил в маске по улицам опустевшего Нью-Йорка и наблюдал за пустыми автобусами, стадионами, волонтерами, раздающими еду на дорогах автотрасс или дезинфицирующих улицы и парки. Тогда же назвал себя "посудомоечной машиной Зала славы рок-н-ролла"…

Фото: youtube/ Esquire Russia
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А однажды попал вместе со своей женой Доротеей на фотографию случайного прохожего. А может, и своего пиарщинка - как говорится, история об этом умалчивает, но факт остается фактом. Но вскоре этот снимок попал в социальные сети, и Бон Джови сам сделал для него такую подпись: "Если вы не можете делать то, что Вы делаете, тогда делайте то, что вы можете…"

Как рассказал артист, после этой подписи "ум автора песен немедленно включился в действие, и на следующий день была создана полная песня".

Прямо скажем, по мелодии, подаче и аранжировке Do What You Can не самая выдающаяся работа артиста, можно заподозрить его и в неких жеманных интонациях в запеве, но затем песня обретает большую глубину и выразительность, дух соучастия в важном деле и масштабность. Ожидается, что она войдет и в новый альбом группы, первый с 2016 года (тогда, впрочем, их вышло сразу два - студийный и концертный).

У будущего диска пока нет названия, но есть ориентировочная дата релиза - 2 октября. Причем ради него в составе группы впервые появилась и приглашенная скрипачка.

Кстати

Во время пандемии Бон Джови представил и еще один проект - исполнил собственные кавер-версии The Beatles, Black Eyed Peas и других своих любимых групп.

Прямая речь

Джон Бон Джови:

- Съемка видео на почти пустых улицах Манхэттена в условиях глобального кризиса действительно рассказала историю "делай, что можешь" с того места, где я ее прожил и сам. Знаю, что эти пустые улицы похожи на многие другие в Америке, где люди тоже сражались с пандемией. Эта история повседневных героев, демонстрирующих удивительное мужество, стала для меня вдохновляющей. Может, и поэтому песня Do What You Can и это видео несут в себе большую надежду.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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