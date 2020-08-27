Центробанк предупредил об утечке данных 55 тысяч карт клиентов

Банк России и Visa предупредили кредитные организации об утечке базы данных с информацией о тысячах карт клиентов банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, утечка касается 55 тысяч клиентов маркетплейса Joom, который занимается доставкой товаров из Китая по всему миру. Представитель маркетплейса подтвердил потерю данных, уточнив, что утечка произошла еще весной и все угрозы дальнейшего распространения информации были оперативно устранены. При этом речь шла как минимум об одной тысяче клиентов. Информацию о 55 тысячах карт, оказавшихся в свободном доступе, представитель онлайн-площадки не подтвердил.

В свою очередь, в банке "Открытия" изданию сообщили, что в этой базе "нет данных, с помощью которых мошенники могли бы без подтверждения клиента совершить платежные операции".