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27.08.2020 07:45
Рубрика: Экономика

Центробанк предупредил об утечке данных 55 тысяч карт клиентов

Текст: Екатерина Петрова

Банк России и Visa предупредили кредитные организации об утечке базы данных с информацией о тысячах карт клиентов банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
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По данным издания, утечка касается 55 тысяч клиентов маркетплейса Joom, который занимается доставкой товаров из Китая по всему миру. Представитель маркетплейса подтвердил потерю данных, уточнив, что утечка произошла еще весной и все угрозы дальнейшего распространения информации были оперативно устранены. При этом речь шла как минимум об одной тысяче клиентов. Информацию о 55 тысячах карт, оказавшихся в свободном доступе, представитель онлайн-площадки не подтвердил.

В свою очередь, в банке "Открытия" изданию сообщили, что в этой базе "нет данных, с помощью которых мошенники могли бы без подтверждения клиента совершить платежные операции".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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