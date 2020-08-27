Цены на нефть поднялись еще на одну ступень вверх

Цена на нефть марки Brent к концу августа закрепилась в районе 45-46 долларов за баррель и ожидается, что в сентябре котировки приблизятся к отметке в 50 долларов.

Основным драйвером роста нефтяных цен в последнюю неделю лета оказалось не восстановление спроса, а ураган, обрушившийся на побережье американского штата Луизиана, вынудивший временно остановить добычу в Мексиканском заливе. Снижение производства оценивается в 3 млн баррелей в сутки, что больше квот сокращения Россией и Саудовской Аравией в мае - июле, они составляли по 2,5 млн баррелей в сутки. Стоит отметить, что сезон ураганов в Атлантике продолжится до начала ноября.

Кроме того, на рост цен оказали влияние данные из США, по которым запасы нефти в стране сокращаются уже пятую неделю подряд. Суммарно, за это время они упали уже на 28,8 млн баррелей до 239,18 млн.

Осенью цены на нефть могут начать активно подрастать, если реализуется сезонное увеличение спроса, обычно наблюдаемое в 3-4 кварталах", - говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, среднемесячная стоимость сорта Brent в сентябре может подрасти до 48,9 доллара за баррель. Сейчас отмечается ускорение темпов роста цен в ожидании все большего открытия границ и роста мобильности населения. Однако стоит учитывать, что восстановление рынка может быть ограничено политическими решениями, а прогнозы имеют высокую степень неопределенности из-за возможных вспышек COVID-19, сказала Лукичева.