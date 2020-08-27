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НАСА заинтриговало общественность необычным заявлением: уже через несколько лет нога женщины-астронавта впервые в истории освоения космоса может ступить на поверхность Луны. Такую возможность открывает реализуемая агентством программа "Артемида". В ее рамках к естественному спутнику Земли уже через четыре года планируется отправить пилотируемую миссию.

"Высадка на Луне к 2024 году астронавтов - женщин и мужчин - зависит от того, удастся ли нам вдохновить всех американцев для достижения этой цели", - заявил директор НАСА Джим Брайденстайн. При этом глава НАСА продемонстрировал эмблему программы "Артемида", выполненную в пурпурно-золотистых тонах, и напомнил, что именно эти цвета использовали в начале прошлого века активистки движения за права женщин. На первом этапе проекта предусматривается беспилотный полет корабля "Орион" вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Фото: AP Photo / John Raoux
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На втором этапе на орбиту спутника будет отправлен корабль с экипажем. И только на третьем этапе планируется прилунение астронавтов. Ожидается, что они соберут пробы грунта, образцы реголита, а также установят научное оборудование. Создание обитаемой базы на Луне рассматривается в качестве трамплина на пути к космическим путешествиям на Марс. Как сообщил портал spacenews.com, НАСА обратилась к ученым мира с вопросом о том, какие исследования следует провести астронавтам на Луне в 2024 году.

Общество Космос

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