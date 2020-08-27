Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Александр Соболев уладил конфликт с капитаном команды Артемом Дзюбой.

Как заявил ТАСС сам специалист, Соболев связался с ним и рассказал о том, что конфликт между ним и Дзюбой, который разгорелся в ходе полуфинального матча Кубка России прошлого сезона, был урегулирован.

Ранее из-за плохих взаимоотношений между этими игроками Соболев не был включен в состав национальной сборной на стартовые матчи группового раунда Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. Причиной такого решения стал конфликт Соболева и Дзюбы. Черчесов призвал спартаковца уладить взаимоотношения с игроком "Зенита".

"Сегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой, - сказал Черчесов. - Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в национальную команду".