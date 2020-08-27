Что происходит в американском Висконсине после четырех дней беспорядков

Новости

Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии 10:32
Еще 1435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:32
Под Астраханью применили сирийский опыт для борьбы с беспилотниками 10:24
Пермские ученые научили роботов распознавать сгоревшие лампочки 10:15
В Барнауле ракетчика задержали за передачу гостайны Украине 10:10
В Москве полицейские задержали 20 лжегазовщиков 09:47
Ураган "Лаура" обрушился на побережье штата Луизиана 09:43
Почти 5 тысяч бутылок кустарного алкоголя нашли в подмосковном гараже 09:37
Украинцы арестованы на крупнейшем подпольном заводе в Германии 09:25
Разведчик США: Дело о сговоре Трампа с Москвой основано на фальшивых данных 09:07
На Урале из шахты эвакуировали 175 горняков 09:06
Московская транспортная карта "Тройка" станет персонализированной 08:45
Атомная подлодка "Омск" и крейсер "Варяг" устроили стрельбу в море 08:33
В Москве у станции "Электрозаводская" БКЛ начали благоустраивать улицы 08:31
В Зауралье начальника отдела МВД заподозрили в присвоении чужих премий 08:29
Самый пожилой японец умер в возрасте 110 лет 07:57
В Нижнем Тагиле из мехового магазина украли 107 шуб и сейф с деньгами 07:47
"Тампа-Бэй" сокрушила "Бостон", Кучеров и Сергачев набрали 7 очков 07:45
Центробанк предупредил об утечке данных 55 тысяч карт клиентов 07:45
В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе 06:57
Поджог мог стать причиной пожара на борту военного корабля в США 06:35
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ 06:12
Прививку от гриппа сделали почти 4 тысячи россиян 05:50
Еврокомиссар подал в отставку из-за нарушения самоизоляции 05:45
В Забайкалье сняли запрет на проведение массовых мероприятий 05:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
27.08.2020 09:57
Рубрика: В мире

Что происходит в американском Висконсине после четырех дней беспорядков

Текст: Константин Волков
В городе Кеноша, штат Висконсин, США, продолжились уличные протесты, центр города перекрыт полицией и Национальной гвардией. Об этом сообщает издание Kenosha News.
Фото: REUTERS/Emma Eunoia Фото: REUTERS/Emma Eunoia
Фото: REUTERS/Emma Eunoia

Манифестации, переходящие в насилие, продолжаются в Кеноше четвертый день. Поводом стало ранение полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка, которому сотрудники сил правопорядка семь раз выстрелили в спину на глазах его шестерых детей. Блейк выжил, но находится в реанимации и может остаться частично парализованным. По свидетельствам очевидцев, он пытался утихомирить двух ссорящихся женщин, когда вмешалась полиция.

Фото: Gettyimages
Как новые расовые волнения в США отразятся на президентской гонке

Протесты начались после инцидента, и за последние три ночи возмущенные манифестанты подожгли несколько зданий и автомобилей, изрисовали граффити здание суда, побили окна в офисах. Три человека погибли. В Кеношу была введена Национальная гвардия.

В настоящее время толпы протестующих перекрыли улицы и движутся в парк рядом со зданием суда в центре Кеноши. Рядом со зданием суда стоят подразделения полиции и Нацгвардии.

При этом есть надежда, что четвертая ночь беспорядков окажется более мирной, чем предыдущие, поскольку организаторы манифестантов призвали воздержаться от стычек и насилия.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ
Центробанк предупредил об утечке данных 55 тысяч карт клиентов
В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе
Прививку от гриппа сделали почти 4 тысячи россиян
Как начинается новый учебный год в разных странах
Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране "в ближайшее время"