Что происходит в американском Висконсине после четырех дней беспорядков

В городе Кеноша, штат Висконсин, США, продолжились уличные протесты, центр города перекрыт полицией и Национальной гвардией. Об этом сообщает издание Kenosha News.

Манифестации, переходящие в насилие, продолжаются в Кеноше четвертый день. Поводом стало ранение полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка, которому сотрудники сил правопорядка семь раз выстрелили в спину на глазах его шестерых детей. Блейк выжил, но находится в реанимации и может остаться частично парализованным. По свидетельствам очевидцев, он пытался утихомирить двух ссорящихся женщин, когда вмешалась полиция.

Протесты начались после инцидента, и за последние три ночи возмущенные манифестанты подожгли несколько зданий и автомобилей, изрисовали граффити здание суда, побили окна в офисах. Три человека погибли. В Кеношу была введена Национальная гвардия.

В настоящее время толпы протестующих перекрыли улицы и движутся в парк рядом со зданием суда в центре Кеноши. Рядом со зданием суда стоят подразделения полиции и Нацгвардии.

При этом есть надежда, что четвертая ночь беспорядков окажется более мирной, чем предыдущие, поскольку организаторы манифестантов призвали воздержаться от стычек и насилия.