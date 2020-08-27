В предстоящий уик-энд пройдет седьмой этап чемпионата мира в гонках "Формулы-1" - Гран-при Бельгии. На знаменитой трассе Спа-Франкоршам упрочить свое лидерство в зачете пилотов постарается шестикратный чемпион "Ф-1", пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, на счету которого 132 очка.

Конкуренцию британцу в борьбе за верхнюю ступеньку подиума могут составить его ближайшие преследователи - Макс Ферстаппен из "Ред Булла" (95 баллов), Валттери Боттас (89), который является партнером Льюиса по "Мерседесу", и прошлогодний победитель Гран-при Бельгии гонщик "Феррари" Шарль Леклер (45).

В свою очередь, российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят не собирается оставаться статистом. Несмотря на то, что на счету нашего пилота пока только два зачетных балла, он не отчаивается и обещает дать бой фаворитам.

"Есть хорошие шансы показать себя в Спа, и мы должны ими воспользоваться на сто процентов. Признаюсь, что мне очень нравится конфигурация в Бельгии. Это легендарная трасса с одними из самых захватывающих поворотов в сезоне. Если машина не подведет, то мы сможем претендовать на более высокие результаты, чем показывали на предыдущих этапах. Вообще, концовка сезона получится захватывающей и наверняка понравится болельщикам! Здорово будет провести гонки в Спа, итальянских Монце и Муджелло, и, конечно, я с нетерпением жду Гран-при России в Сочи. Очень рад, что организаторы допустят зрителей на трибуны. Когда болельщики рядом, то передают тебе часть своей энергетики. Полагаю, организаторы Гран-при России предпримут все необходимые санитарные меры безопасности для фанатов и участников и покажут, что этим опытом могут воспользоваться другие. В любом случае это особое настроение, когда речь идет о домашней для меня гонке. Вообще, наличие российского этапа в календаре "Формулы-1" - всегда приятная и особенная вещь", - приводит слова Квята Racefans.

Напомним, что лучшим результатом Квята на домашнем этапе в олимпийской столице Игр-2014 является пятое место в гонке сезона 2011 года, когда он выступал за команду "Ред Булл".

Российский этап чемпионата мира в Сочи запланирован с 25 по 27 сентября. Что касается концовки нынешнего сезона, то накануне стало известно, что заключительными гонками в календаре "Ф-1" станут Гран-при Турции (13-15 ноября), два этапа Гран-при Бахрейна (27-29 ноября и 3-6 декабря) и Гран-при Абу-Даби (11-13 декабря). При этом гонка в Китае была отменена.