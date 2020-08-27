Древнейшая палитра возрастом 5000 лет обнаружена в Турции

Турецкие археологи при проведении раскопок на северо-западе страны в провинции Эскишехир обнаружили палитру для красок, которой неизвестный мастер пользовался порядка 5000 лет назад.

Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в районе Кюллюоба, который расположен на западе равнины Сакарья, в 15 километрах к северо-востоку от города Сейитгази. Уже более 20 лет археологи раскапывают там древний курган.

На этот раз им удалось найти уникальный артефакт - палитру для красок, изготовленную из камня. Ее возраст, по оценкам экспертов, составляет около 5000 лет, что делает данный артефакт одним из древнейших среди себе подобных в мире.

Палитра была изготовлена простым способом - на поверхности камня были высверлены небольшие круглые углубления. В этих "ямках", как полагают ученые, и находились красящие пигменты. Вероятно, палитра использовалась для росписи керамической посуды.

"Поселение Кюллюоба располагалось на одной из торговых линий, простиравшейся от севера Сирии до Балкан и активно использовавшейся с 2400 по 2300 годы до нашей эры, - говорит руководитель раскопок Мурат Тюрктеки. - Здесь также располагалась стоянка для торговых караванов".

По его словам, в ходе текущего полевого сезона археологи также обнаружили у подножия кургана остатки эллинистического поселения. Предварительные результаты показали, что оно могло существовать в период от 3500 до 1900 года до нашей эры.

Раскопки в Кюллюоба были начаты в 1996 году. С тех пор исследователи обнаружили множество различных артефактов и костей животных. За прошедшее время им удалось создать план поселения, раскрывающий подробности жизни культуры, существовавшей 4500-5000 лет назад. Также здесь было обнаружено 15 захоронений и саркофаг возрастом 3000 лет.