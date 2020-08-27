Два человека ранены в результате обстрела автобуса на Украине

Два человека получили ранения в результате обстрела агитационного автобуса гражданского объединения "Патриоты - За Жизнь". Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Ближе к вечеру 27 августа в районе населенного города Люботин Харьковской области на трассе Киев-Харьков был заблокирован и обстрелян автобус с активистами. Движение "Оппозиционная платформа - За Жизнь" заявила, что это сделали украинские националисты из "Национального корпуса" и батальона "Азов".

В настоящее время полиция ведет следствие, пострадавшим оказывается помощь в больнице.

Между тем свидетельства о нападении расходятся. Одни говорят, что стрельба велась из огнестрельного оружия, другие - что нападающие были вооружены битами и травматическим оружием с резиновыми пулями. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович ранее заявил об одном пассажире автобуса, захваченном в заложники, но полиция не подтверждает факт взятия заложников.