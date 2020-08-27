Республика получила реальную помощь от России для борьбы с коронавирусной инфекцией. В самый пик заболевания в страну прибыли медики из РФ и были доставлены необходимые для лечения больных оборудование и лекарства. Итоги этой благородной акции подвели российские и киргизские эксперты на прошедшей онлайн-конференции "Борьба с коронавирусом: поддержка России в стабилизации эпидемиологической ситуации в Киргизии", организованной клубом региональных экспертов КР "Пикир". "Российская газета" публикует наиболее интересные выступления участников мероприятия.

Андрей Сургаев, советник посла РФ в КР

Киргизия - наш реальный союзник, которого РФ очень ценит и уважает. Поэтому в критической ситуации, когда потребовалась наша помощь, мы, конечно, предприняли все возможное, чтобы помочь. Сначала направили в республику группу из десяти специалистов Роспотребнадзора. Они оценили ситуацию, сделали свои выводы, и уже по итогам их визита было принято решение, сколько врачей, какой гуманитарный груз необходим для республики. И 23 июля в КР прибыли специалисты. Я думаю, что они блестяще справились с поставленными задачами. Наши врачи отмечали высокий профессионализм местных медиков. Я отмечал для себя отзывы киргизстанцев о работе российских медиков, и они в большинстве своем положительные. Россия и дальше будет помогать Киргизии. Что конкретно запланировано в этом направлении, я точно сейчас не скажу, но мы будем делать все, что в наших силах.

Артур Сулейманов, эксперт центра геополитических исследований "Бирлек - Единство" (Россия)

С февраля 2020 года Россия оказывает 32 государствам помощь в борьбе с COVID-19. При этом больше половины гуманитарных грузов отправляется в страны СНГ. Помимо безвозмездной передачи медицинского оборудования и лекарств Россия ведет комплексную научную работу, что позволило стране первой в мире зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции.

Пандемия наглядно показала, что РФ не бросает своих друзей в трудных ситуациях. И приезд российских медиков в центральноазиатские республики является тому доказательством. Отдельно отмечу, что особую роль в стабилизации эпидемиологической ситуации на постсоветском пространстве сыграли российские общественные организации. Так, к проекту "Добро-Соседство", в рамках которого предоставлялась гуманитарная помощь Казахстану от приграничных регионов России, присоединились общественные организации из Москвы, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Саратова, Астрахани, Новосибирска и Оренбурга. И это правильно.

Бактыгуль Жумакулова, глава Ассоциации врачей-педиатров КР

Хочу поблагодарить гостей из братской Российской Федерации за ту практическую, консультативную и гуманитарную помощь, которую они оказали. Когда в СМИ появилась информация, что к нам едут медицинские работники из России, это заметно снизило пандемический психоз в обществе, и местные медики тоже приободрились. Мне кажется, что помощь немножко, на недельку-две, запоздала. Если бы российские врачи приехали чуть раньше, я уверена, у нас не было бы такого количества смертей от коронавируса, но в любом случае огромное им спасибо. В таких ситуациях и проверяется настоящая дружба между государствами.

Нурбюбю Керимова, председатель общественного наблюдательного совета Государственной службы миграции КР

Когда поступила информация, что в республику приезжают российские медики, у меня, как и у большинства граждан страны, появилась надежда. Однако с их приездом активизировались и наши горе-патриоты. Они выдвигали версии, что российские специалисты приехали апробировать на киргизстанцах свои препараты и навязывать свои клинические методы лечения. Хочу подчеркнуть, основываясь на словах наших врачей: ничего этого не было. Проводилась совместная работа, в ходе которой стороны учитывали мнение друг друга.

Что касается протоколов лечения, то я, конечно, не медик, но вижу, что россияне дали очень хорошие рекомендации, которые оказались эффективными. Кстати сказать, они предложили, на мой взгляд, неплохую идею - организовать в каждом регионе республики инфекционный госпиталь.

Игорь Шестаков, политолог, сопредседатель клуба региональных экспертов КР "Пикир"

Попытки отдельных представителей прозападных НПО дискредитировать работу российских медиков в социальных сетях информационными вбросами о том, что они якобы вмешиваются в протоколы лечения в суверенном государстве, мгновенно растворялись в большом количестве слов признания и благодарности в адрес российских врачей, которые киргизстанцы высказывали в социальных сетях и средствах массовой информации. Но в дальнейшем мы еще не раз столкнемся с информацией, выставляющей в негативном свете помощь КР от РФ. Слишком высоки ставки в новых геополитических играх Запада в Центральной Азии, тем более, что тема здравоохранения сейчас занимает ключевое место в общественно-политических реалиях республики. Именно поэтому муссируются фейки, что минздрав РФ якобы намерен испытывать свою вакцину от COVID-19 на киргизстанцах.

Информационная война в период пандемии тоже имеет вирусный характер. Большинству граждан КР к таким играм не привыкать. Однозначный ответ на вопрос, кто главный внешнеполитический друг республики, периодически дают опросы общественного мнения в стране. Неизменно первое место в них занимает Россия. Хочу напомнить, что еще в феврале Российская Федерация первая направила в Киргизию гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19. Потом такие поставки осуществлялись на регулярной основе. Россияне детально изучили потребности системы здравоохранения республики. Для этих целей в начале июля во время очередной вспышки инфекции в КР прибыла делегация Роспотребнадзора, затем в Киргизию направили более 100 российских медиков, которые в критический момент помогли переломить ситуацию с распространением пандемии не только в столице, но и в регионах страны. Руку помощи родине протянула и киргизская диаспора в РФ. Из российских регионов в Киргизию прибыли медики, волонтеры, а также большие партии лекарств и медицинского оборудования.

Виктор Зуев, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор (Россия)

Некоторые утверждают, что на киргизстанцах будут испытывать российскую вакцину от коронавируса. Это утверждение смехотворно. Двадцать стран мира уже встали в очередь за российской вакциной, и если кто-то считает, что она недейственная и неэффективная и что нам ее некуда девать, пусть встанут в самый конец очереди.

Следует отметить, что разработанная российскими учеными вакцина испытывается на добровольцах в самой России. Прививку получила одна из дочерей президента РФ Владимира Путина и еще 38 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и Александр Гинцбург, глава института, где разработали препарат.

Шерадил Бактыгулов, политолог (Киргизия)

У Киргизии два стратегических партнера - Россия и Китай. Они предоставили республике более 70 процентов от всей безвозмездной помощи. О видах помощи и количестве предоставленных тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарств и врачей было сказано ранее. Это серьезный перечень. В то же время когда речь заходит о помощи, то ее надо рассматривать шире. Думаю, что российская поддержка Киргизии и других стран внимательно отслеживается теми, кто претендующими на мировое господство. Поэтому не вызывает сомнений то, что мир после победы над пандемией не будет прежним. Этот фактор окажет влияние на динамику отношений между РФ и КР.

Кстати



По данным руководителя группы врачей из РФ, замминистра здравоохранения Башкортостана Евгения Кустова, россияне работали в 31 медучреждении страны. Они, в том числе, обучали местных коллег соблюдать правила биологической защиты, противоэпидемический режим и участвовали в разработке методических рекомендаций по внесению изменений в клинические протоколы лечения заболевших коронавирусом.



Россияне в больницах Бишкека и Оша оказывали помощь пациентам с тяжелой и средней формами COVID-19. Всего они осмотрели более четырех тысяч больных, выписали из стационаров 564 и подготовили к выписке 370 пациентов.



- В Киргизии мы встретили не просто коллег, самоотверженных и профессиональных, мы встретили друзей. Будем держать друг с другом связь, будем общаться, обязательно будем помогать друг другу и впредь, - рассказал Евгений Кустов.