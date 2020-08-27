Эксперты ОЭСР оценили влияние коронавируса на мировую экономику

Экономика развитых стран переживает беспрецедентный спад из-за пандемии коронавируса, говорится в исследовании Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Во втором квартале реальный ВВП 37 государств, входящих в состав ОЭСР, потерял 9,8 процента по сравнению с предыдущим периодом. В первом квартале показатель снизился на 1,8 процента, передает телеканал Euronews.

Среди стран "большой семерки" самое существенное сокращение ВВП в размере 20,4 процента зафиксировано в Великобритании. На втором месте Франция (13,8). Экономика Италии сократилась на 12,4 процента, а в Германии - на 9,7 процента. Экономика Евросоюза в целом снизилась на 11,7 процента. Для сравнения, в США ВВП сократился на 9,5 процента.

Экономический спад из-за коронавируса оказался гораздо глубже, чем глобальный финансовый кризиса 2009 года. Во многих индустриальных странах к концу года ожидается резкий рост безработицы, отмечают эксперты ОЭСР.