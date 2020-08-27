Эксперты рассказали о росте рейтингов врио губернаторов, идущих на выборы

Большинство врио губернаторов регионов, где 13 сентября пройдут выборы сумели укрепить свои рейтинги. В ходе круглого стола Фонда развития гражданского общества "Единый день голосования 2020: сценарии кампаний и прогноз результатов" директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский привел социологические данные в Калужской, Архангельской, Иркутской, Тамбовской, Пензенской областях, а также в республике Коми, Пермском крае и ЕАО. В этих регионах все ВРИО стартовали с электоральными рейтингами в пределах 30- 40% и к июлю-августу "доросли" до 50-60%.

"Так, например, в Иркутской области, которая считается сложным регионом, врио губернатора Игорь Кобзев смог укрепить свой электоральный потенциал с 55,2% до 70%", - привел пример эксперт. Он уверен, что такого рейтинга с высокой долей вероятности хватит на то, чтобы второго тура в Иркутской области не было, и действующий руководитель региона одержал победу.

Во всех 18 регионах выборы губернаторов пройдут по референдумному сценарию, считают эксперты.

"К этому есть несколько причин-предпосылок. Это и достижения действующих глав. И в ряде случаев это высокая эффективность, продемонстрированная в ходе борьбы с эпидемией. И соответствующие кандидатские конструкции, когда многие партии, многие сильные кандидаты в преддверии большого федерального цикла предпочитают пропустить ход и пойти либо в Совет Федерации, оппозиционные партии своих значимых членов предпочитают сохранить, иметь возможность использовать их статус впоследствии в кампании. Поэтому они с удовольствием идут на такие коалиционные соглашения", - сказал глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. При этом он отметил, что почти в 40% субъектов была возможность конкурентного сценария выборов, но оппозиция не смогла этим воспользоваться. По его словам, такая ситуация возникла впервые с 2012 года. "Обычно мы говорили о 10% кампаний, о 20% в отдельные годы. Сейчас мы можем говорить, что в 40% субъектов в принципе при определенных обстоятельствах - соответствующая тематика, социальное самочувствие населения, активность оппонентов - могли быть конкурентные сценарии", - подчеркнул он. Но по словам эксперта, оппозиционные кандидаты оказались к этому не готовы. "И шанс отвоевать в оставшиеся 2,5 недели до выборов голоса ситуативных избирателей упущен", - считает он.

"Там, где кандидаты недостаточно опытные, скажем так, потому что во многих регионах руководители отделений "КПРФ" сменились, и они приходят на более конфликтные повестки, и им гораздо сложнее договариваться с другими партиями и с "Единой Россией" о том, чтобы им помогли собрать соответствующие подписи для преодоления муниципального фильтра", - считает политолог.

В целом, по его словам, в этом политическом сезоне основной и наиболее эффективной тактикой ведения кампаний стала работа по актуальной социально-экономической проблематике, потому что это позволяет демонстрировать эффективное решение значимых для населения проблем в режиме реального времени.