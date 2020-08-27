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27.08.2020 13:10
Рубрика: Экономика

Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России

Текст: Екатерина Петрова
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России-2020, составленный Forbes. В совокупности состояние участниц достигло в этом году 10,7 млрд долларов.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

57-летняя Елена Батурина сохранила свои позиции лидера рейтинга, нарастив капитал на 100 млн долларов - до 1,3 млрд долларов. На второй строчке топа-25 богатейших женщин - основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 1,1 млрд долларов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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На третьей строчке с состоянием в 700 млн долларов расположилась дочь акционера нефтяной компании "Лукойл" и футбольного клуба "Спартак" - 31-летняя Екатерина Федун, которая включена впервые в рейтинг.

В топ-10 состоятельных женщин также вошли: частный инвестор Татьяна Ковальчук (600 млн долларов), экс-супруга миллиардера Елена Рыболовлева (600 млн долларов), акционер компании "Прогресс Ольга Белявцева (500 млн долларов), дочь миллиардера Аркадия Ротенберга - Лилия Ротенберг (500 млн долларов), зампред правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова (450 млн долларов).

Замыкают десятку богатейших женщин рейтинга владелица пакета акций "Фосагро" Евгения Гурьева (400 млн долларов) и совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко (400 млн долларов). Впервые в рейтинг также включена Людмила Коган, которая унаследовала долю мужа (81,8%) в банке "Уралсиб", входящего в топ-30 крупнейших банков России. Ее состояние оценивается в 350 млн долларов.

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