Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России-2020, составленный Forbes. В совокупности состояние участниц достигло в этом году 10,7 млрд долларов.

57-летняя Елена Батурина сохранила свои позиции лидера рейтинга, нарастив капитал на 100 млн долларов - до 1,3 млрд долларов. На второй строчке топа-25 богатейших женщин - основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 1,1 млрд долларов.

На третьей строчке с состоянием в 700 млн долларов расположилась дочь акционера нефтяной компании "Лукойл" и футбольного клуба "Спартак" - 31-летняя Екатерина Федун, которая включена впервые в рейтинг.

В топ-10 состоятельных женщин также вошли: частный инвестор Татьяна Ковальчук (600 млн долларов), экс-супруга миллиардера Елена Рыболовлева (600 млн долларов), акционер компании "Прогресс Ольга Белявцева (500 млн долларов), дочь миллиардера Аркадия Ротенберга - Лилия Ротенберг (500 млн долларов), зампред правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова (450 млн долларов).

Замыкают десятку богатейших женщин рейтинга владелица пакета акций "Фосагро" Евгения Гурьева (400 млн долларов) и совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко (400 млн долларов). Впервые в рейтинг также включена Людмила Коган, которая унаследовала долю мужа (81,8%) в банке "Уралсиб", входящего в топ-30 крупнейших банков России. Ее состояние оценивается в 350 млн долларов.