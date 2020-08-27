Еврокомиссар по торговле уволился из-за гольф-вечеринки в разгар пандемии

В брюссельских кабинетах случилась первая громкая отставка, связанная с нарушением карантина. За свою неосмотрительность поплатился ирландский политик Фил Хоган, занимающий один из ключевых постов в ЕС - комиссара по вопросам торговли. Он написал заявление об уходе после того, как разразился "гольфгейт" - так в СМИ окрестили скандал с вечеринкой элитного гольф-клуба, на которую собралась политическая элита Ирландии.

Господин Хоган, которого за необычайный рост, под два метра, прозвали Большим Филом, обнародовал покаянное письмо, в котором сожалеет о том, что вызвал неудовольствие соотечественников. При этом политик настаивает, что формально не нарушал никаких законов. Злополучная вечеринка, также стоившая карьеры министру сельского хозяйства и вице-спикеру верхней палаты парламента Ирландии, прошла как раз на следующий день после того, как минздрав страны ужесточил правила проведения мероприятий в закрытых помещениях. До недавнего времени жителям республики разрешалось собираться в пределах 50 человек, но из-за скачка заболеваемости разрешенное число участников частных встреч сократили до шести.

Владелец отеля в графстве Голуэй, который принимал в своих стенах членов Парламентского гольф-клуба, уверяет, что специально консультировался по этому вопросу с Федерацией отелей Ирландии. Там его заверили, что торжество может состояться, если помещение разделят на два отсека, в каждом из которых будет не более полусотни гостей. Всего же на юбилей клуба собралось более 80 почетных членов, включая заядлого гольфиста Хогана, который просто не мог пропустить такое мероприятие и ради него отлучился из Брюсселя.

Теперь Евросоюзу придется срочно искать замену одному из ключевых переговорщиков с Британией

Но это не единственное прегрешение теперь уже бывшего еврокомиссара. Согласно санитарным предписаниям ирландского правительства, после прилета из столицы Бельгии он обязан был пройти 14-дневный карантин. Однако еврочиновник счел для себя возможным просто сдать тест на COVID-19. Кроме того, он заглянул в свое поместье в регионе, который вообще-то закрыт на карантин.

Из-за отставки Хогана, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюсселю придется "на переправе" менять одного из важнейших переговорщиков с Британией - и это всего за несколько месяцев до того, как заканчивается переходный период после Brexit. Кроме того, в ЕС делали на него ставку в переговорах с США о свободной торговле.

Между тем

Мэр Барселоны Ада Колау предложила расширить места проведения школьных занятий за счет музеев, парков и других общественных мест. Как пишет El Mundo, город готов предоставить школам в новом учебном году 74 муниципальных объекта и 159 открытых пространств. В связи с планами сократить количество учеников в классах это позволит обеспечить всех школьников помещениями и площадками для занятий. В список, составленный экспертами в области образования, попали музеи, общественные центры, библиотеки, парки, сады и городские площади. Воспользоваться ими сможет любая из 550 существующих в Барселоне школ.

Подготовил Юрий Когалов