Еврокомиссар по торговле уволился из-за гольф-вечеринки в разгар пандемии

Новости

Милорад Додик отказался поддержать декларацию ЕС по Белоруссии 20:36
Власти скрывали, что в крови Джорджа Флойда была почти смертельная доза наркотиков 20:26
СМИ: Игроки НБА передумали досрочно завершать сезон 20:19
ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей 20:12
Премьер Великобритании нанял личного тренера для борьбы с лишним весом 20:08
Футболист "Зенита" Дриусси выбыл из-за травмы на полтора месяца 20:04
Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус 19:56
Путину рассказали про пещеру саблезубого кота 19:56
В Роспотребнадзоре разъяснили, кто может повторно заразиться COVID-19 19:48
В Германии вводят минимальный штраф 50 евро за отсутствие маски 19:16
Мурашко рассказал о важных изменениях в нацпроекте "Здравоохранение" 18:45
Хуснуллин: ЕАО надо увеличить объемы дорожного и жилищного строительства 18:42
Главы МИД РФ и Беларуси обсудили ситуацию в республике 18:41
В украинских аэропортах держат в изоляции едущих в Умань хасидов 18:32
Официально: "Обитель зла" станет телесериалом 17:57
Почему планируется сохранить новый формат проведения "Славянского базара" 17:53
Минтранс: В Крыму реконструируют более 190 км дорог за 4 года 17:26
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Беларуси 17:18
Путин рассказал о планах дорожных строек 17:13
МИД Польши вызвал посла Беларуси после заявлений Лукашенко 17:05
В Калуге открылась выставка "Дары сада, огорода и личного подворья" 17:05
Из музея в Нидерландах в третий раз похитили картину Франса Халса 16:58
Захарова опровергла подготовку к обмену заключенными между РФ и США 16:56
Хуснуллин: В регионах России завершается подготовка к отопительному сезону 16:54
Число самозанятых в первом полугодии выросло вдвое 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
27.08.2020 20:28
Рубрика: В мире

Большой Фил ошибся с лункой

Еврокомиссар по торговле уволился из-за гольф-вечеринки в разгар пандемии
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
В брюссельских кабинетах случилась первая громкая отставка, связанная с нарушением карантина. За свою неосмотрительность поплатился ирландский политик Фил Хоган, занимающий один из ключевых постов в ЕС - комиссара по вопросам торговли. Он написал заявление об уходе после того, как разразился "гольфгейт" - так в СМИ окрестили скандал с вечеринкой элитного гольф-клуба, на которую собралась политическая элита Ирландии.
Ирландский политик Фил Хоган год назад получил пост комиссара ЕС по торговле, которого теперь лишился из-за своей неосмотрительности. Фото: Gettyimages Ирландский политик Фил Хоган год назад получил пост комиссара ЕС по торговле, которого теперь лишился из-за своей неосмотрительности. Фото: Gettyimages
Ирландский политик Фил Хоган год назад получил пост комиссара ЕС по торговле, которого теперь лишился из-за своей неосмотрительности. Фото: Gettyimages

Господин Хоган, которого за необычайный рост, под два метра, прозвали Большим Филом, обнародовал покаянное письмо, в котором сожалеет о том, что вызвал неудовольствие соотечественников. При этом политик настаивает, что формально не нарушал никаких законов. Злополучная вечеринка, также стоившая карьеры министру сельского хозяйства и вице-спикеру верхней палаты парламента Ирландии, прошла как раз на следующий день после того, как минздрав страны ужесточил правила проведения мероприятий в закрытых помещениях. До недавнего времени жителям республики разрешалось собираться в пределах 50 человек, но из-за скачка заболеваемости разрешенное число участников частных встреч сократили до шести.

В Барселоне уроки перенесут в парки и музеи

Владелец отеля в графстве Голуэй, который принимал в своих стенах членов Парламентского гольф-клуба, уверяет, что специально консультировался по этому вопросу с Федерацией отелей Ирландии. Там его заверили, что торжество может состояться, если помещение разделят на два отсека, в каждом из которых будет не более полусотни гостей. Всего же на юбилей клуба собралось более 80 почетных членов, включая заядлого гольфиста Хогана, который просто не мог пропустить такое мероприятие и ради него отлучился из Брюсселя.

Теперь Евросоюзу придется срочно искать замену одному из ключевых переговорщиков с Британией 

Но это не единственное прегрешение теперь уже бывшего еврокомиссара. Согласно санитарным предписаниям ирландского правительства, после прилета из столицы Бельгии он обязан был пройти 14-дневный карантин. Однако еврочиновник счел для себя возможным просто сдать тест на COVID-19. Кроме того, он заглянул в свое поместье в регионе, который вообще-то закрыт на карантин.

Из-за отставки Хогана, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюсселю придется "на переправе" менять одного из важнейших переговорщиков с Британией - и это всего за несколько месяцев до того, как заканчивается переходный период после Brexit. Кроме того, в ЕС делали на него ставку в переговорах с США о свободной торговле.

Между тем

Мэр Барселоны Ада Колау предложила расширить места проведения школьных занятий за счет музеев, парков и других общественных мест. Как пишет El Mundo, город готов предоставить школам в новом учебном году 74 муниципальных объекта и 159 открытых пространств. В связи с планами сократить количество учеников в классах это позволит обеспечить всех школьников помещениями и площадками для занятий. В список, составленный экспертами в области образования, попали музеи, общественные центры, библиотеки, парки, сады и городские площади. Воспользоваться ими сможет любая из 550 существующих в Барселоне школ.

Подготовил Юрий Когалов

В мире Европа Ирландия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин ответил критикам вакцины от коронавируса
Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Трассу "Таврида" соединят новыми дорогами с курортами Крыма
Как начинается новый учебный год в разных странах
Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране "в ближайшее время"