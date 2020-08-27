Еврокомиссар подал в отставку из-за нарушения самоизоляции

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал прошение об отставке после резонансной истории, связанной с несоблюдением им правил по борьбе с COVID-19 во время поездки в Ирландию. "Все более очевидно, что разногласия по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекали меня от моей работы в качестве комиссара ЕС", - отметил Хоган в своем заявлении.

Он принес извинения и выразил сожаление, что его поездка в Ирландию вызвала такое беспокойство, пишет РИА Новости. По словам Хогана, он не нарушал никаких законов. При этом еврокомиссар признал, что ему следовало более строго придерживаться рекомендаций по COVID-19.

В Ирландии Хоган принял участие в мероприятии, на котором присутствовали около 80 человек. По данным Reuters, еврокомиссар трижды приносил извинения за произошедшее. Однако Хоган попал под давление, когда выяснилось, что он не прошел обязательную для всех прибывающих в Ирландию двухнедельную самоизоляцию.