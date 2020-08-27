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27.08.2020 00:19
Рубрика: В мире

Во Франции неизвестные убили и травмировали десятки животных

Текст: Максим Макарычев
Французская полиция сообщила о тяжелых увечьях лошадям и домашним животным, которые наносит группа неизвестных по всей стране. Речь может идти о сатанинских ритуалах или психически больных людях.

Следователи посоветовали владельцам лошадей, коров, свиней и пони проявлять особую бдительность после того, как в результате серии нападений по всей Франции погибли или получили серьезные травмы десятки животных, сообщает Guardian. В период с 2014 по 2016 годы аналогичные нападения уже совершались во Франции, а также в Бельгии и Германии. Тогда полиции не удалось установить личности живодеров. Сейчас стражи порядка выясняют, связаны ли новые случаи с сатанинскими ритуалами или некой жестокой онлайн-игрой.

Фото: iStock
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Последнее нападение произошло на небольшой ферме в деревне Вильфранш-Сен-Пхал в Бургундии. Николас Демаджан, хозяин приюта, сказал, что его разбудил визг двух свиней. Он встал и столкнулся с одним из злоумышленников, который ударил его ножом. Нападавшие были в масках. "Тогда я не думал о том, чтобы бояться, просто беспокоился о животных, - рассказал мужчина. - Я натравил на них одну из наших собак, но они убежали". Злоумышленники порезали двух пони и лошадь. Владелец приюта был доставлен в больницу с сильной кровопотерей. "Теперь нам нужны деньги, чтобы оплатить ветеринара, а также установить камеры видеонаблюдения для защиты животных", - сказал Демаджан.

Даже полицейские в шоке от той жестокости, с которой действуют живодеры. С начала года по всей Франции было зарегистрировано не менее 15 подобных преступлений. Полиция пытается установить связь между ними.

"Мы не понимаем, что за этим стоит. Сатанинская ли это расправа, жуткая охота за трофеями или интернет-вызов? Мы просто не знаем", - сообщил официальный представитель национальной полиции Франции, заявив, что на поиск живодеров будут брошены лучшие сыщики.

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