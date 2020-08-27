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27.08.2020 10:16
Рубрика: Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в госизмене

Текст: Иван Егоров
Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения. Он подозревается в госизмене. Спецслужба опубликовала оперативные кадры задержания военного.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, российский военный собирал и передавал в Главное управление разведки минобороны Украины секретные сведения, составляющие гостайну

ФСБ России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена". По решению суда военнослужащий заключен под стражу.

Судя по видео задержанный - офицер-ракетчик в звании старшего лейтенанта. Контрразведчики наблюдают за офицером из микроавтобуса, после чего звучит команда "работаем". Через мгновение ничего не подозревающего военного, который шел с пакетом покупок из магазина, заковывают в наручники и сажают в микроавтобус. Далее показано, как его уже выводят из здания Барнаульского гарнизонного военного суда, где решался вопрос о мере пресечения.

Начальник отдела курской полиции задержан по подозрению в госизмене
Происшествия Правосудие Следствие Правительство ФСБ Шпионские скандалы РГ-Видео

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