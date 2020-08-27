ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения. Он подозревается в госизмене. Спецслужба опубликовала оперативные кадры задержания военного.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, российский военный собирал и передавал в Главное управление разведки минобороны Украины секретные сведения, составляющие гостайну

ФСБ России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена". По решению суда военнослужащий заключен под стражу.

Судя по видео задержанный - офицер-ракетчик в звании старшего лейтенанта. Контрразведчики наблюдают за офицером из микроавтобуса, после чего звучит команда "работаем". Через мгновение ничего не подозревающего военного, который шел с пакетом покупок из магазина, заковывают в наручники и сажают в микроавтобус. Далее показано, как его уже выводят из здания Барнаульского гарнизонного военного суда, где решался вопрос о мере пресечения.