Как стало известно Guardian, Германия отказывается от переговоров по Brexit, Германия отказалась от планов по обсуждению торговой сделки в рамках Brexit на дипломатической встрече на высшем уровне, которая пройдет 2 сентября, из-за отсутствия на переговорах "какого-либо ощутимого прогресса". Тем временем Брюссель сетует на "полностью потраченное впустую" лето.

Официальные лица ЕС полагают, что британское правительство готово рискнуть выйти из европейского объединения без заключения сделки и попытается возложить вину на Брюссель, если переговоры не закончатся компромиссом. Ранее ключевым участником сделки была объявлена канцлер ФРГ Ангела Меркель. На прошлой неделе она встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудила с ним будущее ЕС после Brexit. После безрезультатного раунда переговоров, которые прошли на прошлой неделе, власти двух стран сделали почти идентичные заявления, в которых потребовали "конкретных ответов" от британского правительства.

"В последние месяцы франко-германское сотрудничество получило новый импульс", - рассказал газете Guardian источник в ЕС, давая понять, что две страны "переориентировались" на близость по многим вопросам, включая Brexit. "Учитывая эту новую реальность, было бы бесполезно ждать, когда на помощь примчится рыцарь на белом коне из Парижа или Берлина", - заключил собеседник.

Со своей стороны Сандро Гози, депутат Европарламента, который был министром Италии по делам ЕС на ранней стадии переговоров по Brexit, выразил сомнение в том, что Меркель или Макрон "смогут превратить тупиковую ситуацию в положительный результат". По его словам, все идет "к Brexit без сделки". По оценке экспертов, исключение этого ключевого вопроса из дипломатической повестки дня на следующей неделе - признак растущего пессимизма в Брюсселе. "Люди недооценивают мрачные настроения в команде ЕС по переговорам", - сказал представитель ЕС, добавив, что время на переговоры по сложному правовому договору, который, как ожидается, будет превышать 400 страниц, истекает.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что он удивлен тем, как Лондон "зря тратит драгоценное время", напомнив о том, что британский премьер Борис Джонсон еще в июне пообещал европейским лидерам о намерении подписать общую сделку к июлю. Британский доклад, просочившийся в местные СМИ в воскресенье, предупреждает об общественных беспорядках, дефиците и повышении цен в случае достижения Brexit без сделки. Как отмечают аналитики, если позиция Лондона на переговорах станет "более прагматичной и реалистичной", у сторон все еще будет шанс спасти сделку. Для ЕС "прагматизм" означает признание того, что свободный от тарифов доступ к единому рынку требует общих стандартов в отношении окружающей среды, государственной помощи, защиты рабочих и потребителей. Данная позиция, отвергаемая британской стороной, является ключевым камнем преткновения в переговорах, которые должны возобновиться 7 сентября.

Британские официальные лица тем временем нанесли ответный удар, обвинив ЕС в замедлении прогресса, и настаивая на том, что все сложные вопросы необходимо решать параллельно.