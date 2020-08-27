Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране

Новости

Официально: "Обитель зла" станет телесериалом 17:57
Почему планируется сохранить новый формат проведения "Славянского базара" 17:53
Минтранс: В Крыму реконструируют более 190 км дорог за 4 года 17:26
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Беларуси 17:18
Путин рассказал о планах дорожных строек 17:13
МИД Польши вызвал посла Беларуси после заявлений Лукашенко 17:05
В Калуге открылась выставка "Дары сада, огорода и личного подворья" 17:05
Из музея в Нидерландах в третий раз похитили картину Франса Халса 16:58
Захарова опровергла подготовку к обмену заключенными между РФ и США 16:56
Хуснуллин: В регионах России завершается подготовка к отопительному сезону 16:54
Число самозанятых в первом полугодии выросло вдвое 16:36
В Киеве порвался самый большой флаг Украины 16:29
В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четверых детей 16:17
Генпрокуратура не нашла оснований для уголовного дела в ситуации с Навальным 16:15
Минюст Грузии рассказал, что будет с Саакашвили, если он вернется на родину 16:14
НИИ гриппа в Петербурге начнет испытания китайской вакцины от COVID-19 16:10
Убийце Джона Леннона в одиннадцатый раз отказали в помиловании 16:09
Вышел первый трейлер "Цоя" Алексея Учителя 15:51
Сказка о "Мышином короле" от Konstantin Chaykin стала реальностью: собраны первые часы серии 15:49
Итальянский патруль обнародовал видео взрывающейся яхты с казахскими туристами 15:45
Канцлер Австрии назвал сроки завершения пандемии коронавируса в стране 15:36
Кэти Перри родила от Орландо Блума 15:26
Ученые изучили ВИЧ-инфицированную, живущую 25 лет без терапии 15:11
Астрономы обнаружили гигантский радиомост между двумя галактиками 14:55
Путин откроет движение по новому участку трассы "Таврида" 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
27.08.2020 16:55
Рубрика: Власть

Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране

Текст: Владимир Кузьмин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила в правительство 14-й ежегодный доклад о состоянии конкуренции в стране, в котором подведены некоторые итоги реализации национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы. В исполнение решений правительством, рассказал глава ведомства Игорь Артемьев на заседании кабмина, были утверждены 18 отраслевых программ, охвативших практически всю экономику.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Из успешных мер прошлого года руководитель ФАС назвал общий запрет на создание и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках. "В результате количество этих предприятий только за один год после принятия закона сократилось на 18 процентов, - отметил он. - В 16 регионах уже утверждены планы сокращения и преобразования этих предприятий, в завершающей стадии эта работа находится еще в 51 регионе".

Фото: iStock
Правительство снизило ставку по образовательным кредитам до трех процентов

Существенными признаны изменения в области здравоохранения. Особенно это касается механизмов снижения цен на жизненно важные препараты. "На основании многочисленных методик, которые утвердило правительство, нами и Министерством здравоохранения были пересмотрены более одной тысячи предельных цен на жизненно важные препараты, то есть самые необходимые людям, что привело к общему снижению этих цен в среднем на 40 процентов", - рассказал Артемьев.

В прошлом году в России отменили внутрисетевой роуминг, что привело к снижению тарифов на услуги связи в роуминге в 10 раз. "Экономия потребителей составила более 6 миллиардов рублей", - озвучил глава ФАС выгоду населения. А сотовые операторы выиграли за счет увеличения трафика, добавил он.

Под строгий контроль поставлен рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Старое законодательство позволяло регионам и муниципалитетам совершенно спокойно превышать установленный правительством предельный уровень повышения. "Если правительство устанавливало его, например, в последние годы на уровне 3-4 процентов, то в регионах соответствующий рост мог достигать 100 и более процентов", - напомнил Игорь Артемьев.

Но далеко не все планы развития конкуренции в отраслях выполнены. "В общей сложности из "дорожных карт", утвержденных правительством, на сегодняшний день не реализовано 40 процентов мероприятий", - указал руководитель ведомства.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Правительство ФАС

Главное сегодня

Путин ответил критикам вакцины от коронавируса
Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Трассу "Таврида" соединят новыми дорогами с курортами Крыма
Эксперты оценили перспективы новых политических сил
Верховный суд разъяснил, как отвечают врачи в случае смерти больного