Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране

Из успешных мер прошлого года руководитель ФАС назвал общий запрет на создание и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках. "В результате количество этих предприятий только за один год после принятия закона сократилось на 18 процентов, - отметил он. - В 16 регионах уже утверждены планы сокращения и преобразования этих предприятий, в завершающей стадии эта работа находится еще в 51 регионе".
Существенными признаны изменения в области здравоохранения. Особенно это касается механизмов снижения цен на жизненно важные препараты. "На основании многочисленных методик, которые утвердило правительство, нами и Министерством здравоохранения были пересмотрены более одной тысячи предельных цен на жизненно важные препараты, то есть самые необходимые людям, что привело к общему снижению этих цен в среднем на 40 процентов", - рассказал Артемьев.
В прошлом году в России отменили внутрисетевой роуминг, что привело к снижению тарифов на услуги связи в роуминге в 10 раз. "Экономия потребителей составила более 6 миллиардов рублей", - озвучил глава ФАС выгоду населения. А сотовые операторы выиграли за счет увеличения трафика, добавил он.
Под строгий контроль поставлен рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Старое законодательство позволяло регионам и муниципалитетам совершенно спокойно превышать установленный правительством предельный уровень повышения. "Если правительство устанавливало его, например, в последние годы на уровне 3-4 процентов, то в регионах соответствующий рост мог достигать 100 и более процентов", - напомнил Игорь Артемьев.
Но далеко не все планы развития конкуренции в отраслях выполнены. "В общей сложности из "дорожных карт", утвержденных правительством, на сегодняшний день не реализовано 40 процентов мероприятий", - указал руководитель ведомства.