Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила в правительство 14-й ежегодный доклад о состоянии конкуренции в стране, в котором подведены некоторые итоги реализации национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы. В исполнение решений правительством, рассказал глава ведомства Игорь Артемьев на заседании кабмина, были утверждены 18 отраслевых программ, охвативших практически всю экономику.

Из успешных мер прошлого года руководитель ФАС назвал общий запрет на создание и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках. "В результате количество этих предприятий только за один год после принятия закона сократилось на 18 процентов, - отметил он. - В 16 регионах уже утверждены планы сокращения и преобразования этих предприятий, в завершающей стадии эта работа находится еще в 51 регионе".

Существенными признаны изменения в области здравоохранения. Особенно это касается механизмов снижения цен на жизненно важные препараты. "На основании многочисленных методик, которые утвердило правительство, нами и Министерством здравоохранения были пересмотрены более одной тысячи предельных цен на жизненно важные препараты, то есть самые необходимые людям, что привело к общему снижению этих цен в среднем на 40 процентов", - рассказал Артемьев.

В прошлом году в России отменили внутрисетевой роуминг, что привело к снижению тарифов на услуги связи в роуминге в 10 раз. "Экономия потребителей составила более 6 миллиардов рублей", - озвучил глава ФАС выгоду населения. А сотовые операторы выиграли за счет увеличения трафика, добавил он.

Под строгий контроль поставлен рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Старое законодательство позволяло регионам и муниципалитетам совершенно спокойно превышать установленный правительством предельный уровень повышения. "Если правительство устанавливало его, например, в последние годы на уровне 3-4 процентов, то в регионах соответствующий рост мог достигать 100 и более процентов", - напомнил Игорь Артемьев.

Но далеко не все планы развития конкуренции в отраслях выполнены. "В общей сложности из "дорожных карт", утвержденных правительством, на сегодняшний день не реализовано 40 процентов мероприятий", - указал руководитель ведомства.