Главы МИД РФ и Беларуси обсудили ситуацию в республике

Министры иностранных дел РФ и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили нормализацию ситуации в Беларуси, сообщает МИД РФ.

Лавров, в частности, рассказал белорусскому коллеге о недавних переговорах с зарубежными партнерами, в ходе которых затрагивалась ситуация в республике.

"Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм конституции и уважении правопорядка в республике, - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. - Подтверждена недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа".

Кроме того, стороны обсудили согласованные действия двух стран на международной арене.