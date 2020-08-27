"Гомсельмаш-Сибирь" наращивает продажи комбайнов в России

Уборочная кампания в Беларуси уже выходит в этом году на финишную прямую, а в некоторых регионах Союзного государства, в том числе, в Западной Сибири, жатва еще только в полном разгаре. Поэтому обновление и пополнение парка техники для агропредприятий приобретает в конце лета особую актуальность, отмечают обозреватели.

Вот и торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" отправляет в эти дни семь сельскохозяйственных машин "Палессе" российским аграриям в Омскую область, две - в Новосибирскую и одну - в Оренбургскую. Следует добавить, что только за семь месяцев текущего года продажи торгового дома выросли в три раза, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Холдинг "Гомсельмаш", уточняет агентство, считается одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Он выпускает початкоуборочные и картофелеуборочные машины, модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, косилки и другую сельхозтехнику.

Только за последние 13 лет торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь" реализовал более трех тысяч единиц самоходной зерно- и кормоуборочной техники. "Это широкий спектр машин - от маневренного GS812 до мощного FS80. Налажены эффективные логистические цепочки поставок, что позволяет доставлять машины в разные регионы России", - подчеркнули в руководстве завода. А в этом году торговый дом открыл новый дилерский центр в Приморском крае - ООО "АгроСуппорт".

Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства. А ее продукция хорошо зарекомендовала себя не только на полях России, но и Казахстана, ряда европейских государств, а также Аргентины, Бразилии, Китая и Республики Корея.