Хуснуллин: В регионах России завершается подготовка к отопительному сезону

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по региональному развитию.

В ходе заседания министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев доложил о реализации проектов по формированию комфортной городской среды и подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону. Подводя промежуточные итоги выполнения программы формирования комфортной городской среды, Хуснуллин сказал:

- В этом году запланировано благоустройство 5200 общественных пространств по всей стране, из них на 32% объектов работы уже завершены. Необходимо продолжать эту работу, чтобы сделать наши с вами города боле комфортными и удобными для жителей.

По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, контракты на работы по благоустройству заключены по 99 процентам нуждающихся в этом территорий:

- Освоение средств федерального бюджета на выполнение мероприятий по формированию современной городской среды на 18 августа составило 13 млрд рублей. Это 27% от плана текущего года, - доложил он. - Поэтому сейчас регионам необходимо нарастить темпы и объемы работ, строго следить не только за качеством выполнения мероприятий по обновлению территорий, но и строго соблюдать финансовую дисциплину.

Глава ведомства отметил, что в ряде регионов технический процент завершенных территорий - высокий, однако объем кассового исполнения остается на низком уровне. И этот разрыв в отдельных регионах достигает 30-40 процентов.

Для решения сложившейся ситуации, подчеркнул министр, органам исполнительной власти регионов при заключении контрактов необходимо определять поэтапную оплату за выполненные работы, а не платить полную сумму лишь по завершении.

Более пристальное внимание в 2020 году уделено контролю за подготовкой к отопительному периоду жилищного фонда. Марат Хуснуллин отметил, что к 15 сентября весь жилищный фонд должен быть готов к зиме.

Регионы включили в состав региональных штабов специалистов государственного жилищного надзора. Вся информация вносится в единую информационную систему мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ. В пилотном режиме в системе уже работают 82 региона. И с 1 сентября в системе мониторинга будут фиксироваться инциденты и аварии на объектах ЖКХ по всем регионам без исключения. В системе мониторинга обеспечен единый унифицированный подход к классификации происшествий на объектах ЖКХ, что позволит получать корректные и оперативные данные по аварийности.