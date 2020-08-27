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27.08.2020 11:21
Рубрика: В мире

Япония и США будут вместе осваивать Луну

Текст: Константин Волков

На встрече командующего Космическими силами США Джона Рэймонда с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и заместителем министра иностранных дел Японии Кэйсукэ Судзуки в Токио достигнута договоренность о сотрудничестве двух стран в космосе и совместном освоении Луны. Об этом рассказали в МИД Японии.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Речь шла, в частности, о возможности отправки астронавтов на Луну к 2024 году. Соглашение об участии японской стороны в американском лунном проекте "Артемида" было подписано в июле. Ранее, в мае 2019 года, президент США Дональд Трамп заявил, что "Япония присоединилась к нашему лунному проекту. Мы полетим на Луну, мы вскоре собираемся на Марс. Это восхитительно!".

При этом главным вопросом на встречах было сотрудничество между Космическими силами США и Эскадрильей космических операций ВВС Сил самообороны Японии - созданным в мае подразделением, насчитывающим пока лишь 20 сотрудников. Ожидается, что японская Эскадрилья будет значительно расширена к 2023 году. Главная ее задача - мониторинг угроз столкновения японских спутников с космическим мусором.

"США считают Японию своим самым важным партнером в освоении космического пространства", - цитирует МИД Японии слова Реймонда.

В мире Восточная Азия Япония В мире США Общество Космос Освоение Луны

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