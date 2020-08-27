Из музея в Нидерландах в третий раз похитили картину Франса Халса

Из музея Хофьи ван Арден в Нидерландах похитили картину "Два смеющихся мальчика с кружкой пива" - эту работу мастер Золотого века Франс Халс написал в 1626-1627 годах. Поимкой злоумышленников уже занимается группа полицейских, и вот что интересно - полотно воруют в третий раз.

Похищение было организовано в ночь со вторника на среду. Чтобы добраться до шедевра, неизвестные выломали дверь запасного выхода музея.

Мэр города Лердама, где находится галерея, Сьорс Фрохлих назвал произошедшее "очень грустной новостью" и подчеркнул, что расследованием занимается большая группа полицейских.

"Надеемся, что полотно в ближайшее время вернется в музей", - цитирует ТАСС слова градоначальника, ссылаясь на телеканал RTL.

Отметим, что работа "Два смеющихся мальчика" не относится к собранию музея Хофьи ван Арден - картина была на время взята у музея Бойманса - ван Бёнинген в Роттердаме. Это похищение уже третье по счету: первый раз полотно Франса Халса выкрали в 1998 году, обнаружить его удалось спустя три года; а во второй раз кража состоялась 2011 году. Тогда картину удалось вернуть через шесть месяцев.