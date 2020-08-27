Кабмин увеличит финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот

Правительство увеличит в этом году финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Ежегодно на эти цели выделяют свыше 30 миллиардов рублей.

"В этом году правительство дополнительно выделит на решение жилищного вопроса более двух миллиардов рублей 10 регионам с наиболее сложной ситуацией в экономике и социальной сфере", - сообщил глава кабинета министров. Это позволит обеспечить собственным жильем еще около полутора тысяч детей-сирот в Алтайском крае, республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Курганской и Псковской областях.