Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма

Правительство выделяет 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На гранты по итогам конкурса смогут претендовать компании и индивидуальные предприниматели, которые предложат новые интересные проекты по созданию туристических маршрутов и мобильных путеводителей, инфраструктуры, которая нужна для формирования безбарьерной среды, и по другим направлениям.

"Размер гранта будет определяться конкурсной комиссией по заявке претендента, но не сможет превышать 3 миллионов рублей, - подчеркнул глава кабинета министров на заседании. - Это позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив".