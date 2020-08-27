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27.08.2020 14:30
Рубрика: Экономика

Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство выделяет 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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На гранты по итогам конкурса смогут претендовать компании и индивидуальные предприниматели, которые предложат новые интересные проекты по созданию туристических маршрутов и мобильных путеводителей, инфраструктуры, которая нужна для формирования безбарьерной среды, и по другим направлениям.

"Размер гранта будет определяться конкурсной комиссией по заявке претендента, но не сможет превышать 3 миллионов рублей, - подчеркнул глава кабинета министров на заседании. - Это позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив".

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