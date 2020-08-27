Как COVID-19 сказался на нашем зрении

Многие родители задают вопрос: повлияла ли пандемия на наше зрение? Диктует ли она свои правила зрительного поведения? На вопросы "РГ" отвечает руководитель офтальмологической клиники доктор медицинских наук, профессор Михаил Коновалов.

Михаил Коновалов: Нигде в мире нет информации о том, что COVID-19 сказался на состоянии наших глаз. Имею в виду людей разного возраста: от детей до престарелых. И значит, никакого специального лечения неких новых глазных заболеваний нет. Однако длительная изоляция, тем более в закрытых помещениях, тем более в помещениях, где есть кондиционеры, не могла не отразиться на нашем зрении. К тому же в условиях такой изоляции люди просто пригвождены к телеэкранам, планшетам, компьютерам. И мы заметили, что стало больше людей, которые обращаются к нам по поводу "сухого глаза".

О "сухом глазе" мы не раз рассказывали читателям. Но есть смысл напомнить, что это не некое грозное заболевание, которое требует особых мер лечения. Однако "сухой глаз" приносит немало страданий. А иногда даже ухудшает зрение. Потому, Михаил Егорович, посоветуйте, что делать?

Михаил Коновалов: Ответ начну с одной цифры. Наверное, ее стоит знать каждому: мы же все любим смотреть телевизор и не замечаем, что моргаем в это время в четыре раза меньше, чем обычно. А моргать совершенно необходимо. В глазах создается слезная пленка, покрывающая роговицу, а значит, и защищающая зрение. И обычный совет: не занимайтесь самолечением! Ощутили некий дискомфорт в глазу, обратитесь к врачу. Со зрением шутки плохи. Беречь его надо с рождения до последнего дня жизни.

Так, как бы ни занимались школьники в этом учебном году - онлайн или офлайн, - есть элементарные правила, которые необходимо соблюдать. Начну с самого неприятного: учеба дома. Посмотрите, где рабочее место ребенка. Есть незыблемые правила, которые почему-то повсеместно не соблюдаются. Скажем, свет должен падать с левой стороны. Очень важно, чтобы освещенность позволяла не напрягать зрение, не щуриться, чтобы не было бликов. Когда говорю о бликах, имею в виду поверхность стола.

Уже немало людей, которым поставлен именно такой диагноз - гаджетомания

К сожалению, мы давно отказались от парт. Хотя парты нашего детства были более полезны для сохранения зрения и осанки. Но не будем о прошлом. Сейчас куда важнее знать, какого размера должен быть экран компьютера, на каком расстоянии от пользователя он должен находиться. И при этом учитывать, какое у ученика зрение: нормальное, он близорукий, он дальнозоркий, у него астигматизм? Всего несколько дней до начала учебного года, а потому - бегом к офтальмологу, если вы этого не сделали в свое время.

Знаю, дети, да и их родители, мягко говоря, не всегда серьезно относятся к необходимости носить очки. Дети боятся прослыть очкариками, а некоторые родители умудряются считать, что ношение очков ухудшает зрение. Это не просто заблуждение. Это опасно для зрения. Более того, не однажды встречался с родителями (бабушками, дедушками), которые упорно думают, что близорукие глаза самые здоровые. За свою многолетнюю практику занимался зрением, состоянием глаз тысяч ребятишек и могу сказать: адекватная очковая коррекция в детстве решает многие проблемы зрения в будущем. Надо чтобы в школьном портфеле (ранце, сумке), а если занятия дома, то рядом на столе, были не только мобильные телефон и планшет, но и те очки, которые прописал специалист. Желательно приучить ребенка протирать их специальной тряпочкой, снимать и надевать двумя руками, класть не стеклами вниз. Мыть стекла надо водой с мылом.

COVID-19, кажется, научил нас мыть руки, когда приходим домой, когда пользуемся туалетом. А вот насчет мытья очков... Если ребенок в школе, то урок длится определенное время. А если он учится дома?

Михаил Коновалов: Если это ученики старших классов, то они сами отвечают за время работы и отдыха. Но они должны знать, что эти 45 минут не случайны. И их никто не отменял. И сидеть перед экраном компьютера не разгибаясь, часами вредно для зрения. Тут страшна не только компьютерная зависимость. У ребенка может развиться компьютерный синдром. То есть боль в глазах, покраснение глаз, головные боли, быстрое утомление, нервозность, плохой сон и так далее. Потому режим, режим и еще раз режим! А если это касается маленького ребенка, тут никак не обойтись без ответственности взрослых. Я говорю прописные истины? Пусть так. Но говорю потому, что не однажды приходилось встречать родителей, которые, чтобы высвободить время, заняться своими делами, спокойно относятся к часовым посиделкам детей у компьютера. У меня пятеро своих детей. И поверьте многодетному папе: если вы их по-настоящему любите, то не делайте ничего, что может быть в ущерб их здоровью, имея в виду не только зрение.

Не могу не сказать: в медицине появилось новое направление - гаджетомания. Уже немало людей, которым поставлен именно такой диагноз. Поверьте, быть гаджетоманом чрезвычайно опасно. И не только для зрения. Уже есть примеры, когда это заболевание - на термине "заболевание" настаиваю - оказывает разрушительное действие на всю жизнь человека.