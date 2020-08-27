Как изменилась Кубань за последние пять лет

Власти Кубани наводят порядок в градостроительной политике Анапы, стремясь сохранить ее именно как известный детский курорт. Еще недавно уникальные песчаные дюны застраивались "свечками" жилых высоток, гостиниц и коммерческих центров. Понятно, что многие хотели бы иметь квартиры прямо на берегу моря и готовы платить за это, но такие стройки незаконны.

Недавно посетивший город губернатор края Вениамин Кондратьев жестко раскритиковал отношение городских властей к сохранению природного наследия курорта. В качестве примера он привел Геленджик, где за последние два года не выдано ни одного разрешения на высотную застройку.

В целом в последние годы для властей Краснодарского края характерно стремление навести идеальный порядок. И для этого делается очень многое. Ведь Кубань традиционно входит в число "витринных" регионов - на отдых сюда ежегодно приезжают миллионы россиян и тысячи иностранцев, здесь проходят крупные международные мероприятия. Это еще и аграрный край, продукция которого известна качеством и натуральностью по всей стране. Поэтому жизнь южного региона всегда вызывала повсеместный интерес.

С советских времен развитие и страны в целом, и отдельных субъектов принято измерять пятилетками. В Краснодарском крае эта хронологичность сопоставима как раз с последней пятилеткой, когда положительные сдвиги в жизни кубанцев стали особенно заметны. Сравнив Кубань 2015 года с сегодняшней, мы в этом убедились.

- Говоря о нынешнем периоде, политологи обычно сравнивают его с предшествующим. Благотворные перемены начались в крае в 2015 году, когда к управлению регионом приступила новая команда. У прежнего руководства за 15 лет на некоторые проблемы, как говорится, уже "замыливался глаз". Нужен был свежий подход, молодая команда и инновационые идеи для решения проблем, - рассказывает руководитель Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев. - Произошла смена элит, благодаря которой многие хронические проблемы, прежде всего на местах, удалось решить.

Об этом говорят цифры: с 2015 года для кубанцев создано более 20 тысяч рабочих мест, более чем на пять процентов вырос малый и средний бизнес, в АПК края привлечено 217 миллиардов рублей, государственная поддержка промышленности увеличена в 50 раз. Более чем на 30 процентов вырос консолидированный бюджет региона. Впервые за многие годы уменьшился государственный долг Кубани.

За цифрами стоит качественное изменение жизни почти шести миллионов кубанцев. Например, за это время на два года выросла средняя продолжительность жизни в Краснодарском крае, на 50 процентов увеличилось число кабинетов врачей общей практики - медицина стала доступнее в отдаленных станицах и хуторах. Построено и приобретено 70 зданий детских садов, капитально отремонтированы 66 детсада, пристройки - по сути полноценные корпуса со своими группами - возведены еще в 52 садиках. Уже в следующем году будет обеспечена доступность дошкольного образования для 100 процентов желающих.

Забота о природных ресурсах - одно из ключевых направлений работы краевой администрации. За последние годы создано девять охраняемых природных территорий регионального и 25 местного значения. Особо охраняемыми природными территориями стали парки, скверы и бульвары городов, которые еще недавно безжалостно вырубались и застраивались. В этой работе власть тесно взаимодействует с неравнодушными общественниками и признанными экспертами в сфере экологии.

Взаимодействие с общественностью, прямое общение с жителями и обсуждение их проблем - один из принципов работы краевой администрации. Такой подход позволил решить тянувшиеся годами проблемы. Например, власти подошли к конкретному решению проблемы с нехваткой воды в Геленджике. Сейчас разрабатывается проект строительства собственной скважины, который получил предварительную поддержку Министерства строительства России. Через несколько лет хроническая забота курорта будет решена.

- Недовольные и возмущенные будут всегда. В том числе настроения жителей искусственно подогреваются теми, кто остался не у дел. Но есть конкретные цифры, реальные показатели, с которыми не поспоришь - жизнь региона качественно изменилась в лучшую сторону. Это видят и сами кубанцы, и миллионы туристов, - подытожил политолог Киселев.