Особенности закавказской медицины

Первая мировая на Кавказском фронте стала серьезным испытанием для русских врачей. Множество факторов усложняли жизнь армии: плохие дороги и нередко даже их отсутствие, климат гор и пустынь с резкими перепадами температур, малярийные болота, толпы беженцев из Турции и Персии, разносивших "заразу", антисанитарные условия турецких и персидских городов, куда приходили русские войска. Порой эти города становились очагами эпидемий еще во время осады, а после взятия города начиналась "война" с болезнью1.

Все это и ранее во время русско-турецких и русско-персидских войн приводило к опасности распространения эпидемий чумы, холеры и тифа2. Кавказ не был "силен" в вопросах медицины. Если в земских губерниях Российской империи на одного врача приходилось в среднем 25 тысяч пациентов, то в Закавказье - 51 тысяча. В 1912 г. в Тифлисе во время первого съезда кавказских врачей заседавшие признали, что Баку, Батум и Тифлис не отвечали "основным требованиям санитарного благоустройства". Что уж говорить про другие поселения Закавказья, где не соблюдались даже элементарные требования гигиены и общественной санитарии3.

Пленные турецкие солдаты в лагере для военнопленных Амамлы. Эриванская губерния. 1915 г.

Первая волна тифа

Когда началась война, Кавказский фронт столкнулся с несколькими волнами эпидемий. Сыпной тиф начался уже во время Сарыкамышской операции 1914 г. Причиной стала халатность: не были предприняты необходимые меры по медицинскому осмотру, сортировке, дезинфекции и питанию пленных турок, часть из которых болела тифом4. В итоге к середине января 1915 г. вместе с пленными тиф распространился не только по Кавказу, но также попал в Тамбовскую, Воронежскую, Рязанскую, Ярославскую и Калужскую губернии.

Совместными усилиями высшие военные чины, представители Российского общества Красного Креста (РОКК) и Союзов земств и городов, губернаторы под руководством Верховного начальника санитарной и эвакуационной части русской армии принца Александра Петровича Ольденбургского разработали комплекс противоэпидемических мер, и через два с половиной месяца "удалось ликвидировать эпидемии" в Европейской России5.

Одновременно шла борьба с распространением заболевания на Кавказе. В январе-феврале 1915 г. все губернии и области Кавказа были объявлены "угрожаемыми по сыпному тифу"6. В начале января в Тифлис приехал принц Ольденбургский с известными специалистами-бактериологами. Военнопленных перевели в отдельные помещения7. Для "окончательной локализации заразы" в Александрополе, Елисаветполе и Баку был установлен карантинный барьер для всех, кто уезжал с Кавказа. Рядом с Баку на острове Нарген военная администрация открыла поселение для пленных турок и "неблагонадежных мусульман"8. Наместник императора на Кавказе граф И.И. Воронцов-Дашков повелел общественным организациям открыть заразные лазареты с изоляционными отделениями и числом коек не менее 10% от общего числа кроватей на Кавказе9.

Принц А.П. Ольденбургский - верховный начальник санитарной и эвакуационной части русской армии. 1916-1917 гг.

Лазареты стали проводить дезинфекцию помещений, отправлять в изоляцию "подозрительных"10. Принц Ольденбургский распорядился о проведении регулярной дезинфекции станционных путей по пути следования больных и раненых, военнопленных и организации их питания. На тех, кто нарушал распоряжение, известный своим вспыльчивым нравом принц налагал арест с сохранением исполнения служебных обязанностей11.

Под арест принц Ольденбургский отправил и врачей навтлужского распределительного пункта (Навтлуг - железнодорожная станция в Тифлисе), открытого Союзом городов12. Во многом из-за плохой работы пункта тиф попал в Тифлис. На станцию прибывали поезда с ранеными и больными. Их сортировали и распределяли по лазаретам, отделяя заразных13. Однако пункт не справлялся. Консультант РОКК по внутренним болезням при Кавказской армии профессор Д.О. Крылов отмечал, что в пункте не хватало врачей, ванн, клозетов; в маленькой дезинфекционной камере продезинфицированные вещи лежали вместе с грязными. Низший персонал был "мало подготовлен к несению обязанностей и недостаточно дисциплинирован", в "сортировании больных царил полный хаос"14. Но постепенно распределительный пункт в Навтлуге привели в порядок.

Общественные организации на средства, выделенные правительством, организовали помощь беженцам, в среде которых также появлялись тиф и холера. Положение оставшихся без крова было незавидным. 17 декабря 1914 г. доктор Завриев из Джульфы в телеграмме наместнику описал тягостную картину:

"Сорокатысячное христианское население Азербайджана было вынуждено в течение 5 дней очистить селения и отойти к Джульфе, пройдя до двухсот верст. Люди за малым исключением вышли в одной одежде даже без запасов хлеба, побросав все свое имущество. ...Люди принуждены отступать пешком, проводя ночи в поле под дождем, снегом, [на] леденящем ветре. Дорога покрыта топкой грязью до середины голени. Взрослые принуждены нести детей на руках, которые замерзают сотнями и умирают или которых родители прямо бросают, выбившись из сил. Дорога усеяна трупами умерших всех возрастов. Многотысячная масса двигается беспрерывной вереницей, где родители постоянно теряют детей, завязающих в грязи и погибающих беспомощно. Много женщин тут же рожают и погибают. Слабосильные калеки и заболевающие разбросаны вдоль пути и замерзают медленно"15.

Новые эпидемии

К началу апреля 1915 г. в результате предпринятых мер санитарное состояние Кавказа стало "значительно более благополучным", сообщил главноуполномоченный РОКК на Кавказском фронте Л.В. Голубев. Но в июле началось распространение брюшного тифа и холеры. Войскам стали делать прививки от этих заболеваний. Всего к 1 апреля 1916 г. от брюшного тифа было привито 515 тысяч человек, от холеры - 68 тысяч16. Военная администрация устанавливала карантины. От врачей наместник ежедневно получал сведения о количестве заболевших холерой и "подозрительных"17. С сентября эпидемия тифа пошла на спад, с холерой справились к декабрю 1915 г.18

У распространения тифа было неизбежное последствие - заболевания среди медицинского персонала19. Некоторые отряды Красного Креста были вынуждены остановить свою работу, так как большая часть врачей и сестер болели20. Появились случаи, когда сестры милосердия отказывались ехать туда, где бушевал тиф. Красный Крест неоднократно заявлял о недопустимости таких отказов. Городской и земский союзы, а затем и РОКК назначили жертвам тифа выплату в размере 20 месячных жалований (800 рублей)21.

Однако, в основном, врачи и сестры милосердия трудились самоотверженно, чем восхищали современников22. О том, в каких условиях приходилось работать, вспоминала дочь Л.Н. Толстого графиня А.Л. Толстая. Она описывала город Ван, занятый русскими войсками. Там "свирепствовали все три формы тифа", а медицинского ухода не было. Докторов, за исключением одного русского военного врача, не было: все болели тифом, некоторые умерли. Когда русские войска вошли в город, выяснилось, что вся почва вокруг зданий, в которых содержались пленные, была "заражена насекомыми" - разносчиками инфекции. Воду из местного озера нельзя было брать, так как в нее турки сбрасывали трупы. Оказать реальную помощь пленным, больным старикам, женщинам и детям было практически невозможно. Сестры чувствовали "полное бессилие как-то облегчить, помочь". В то же время отряд сестер и врачей Всероссийского земского союза, "сидя в Тифлисе, изнывал от безделья, ожидая назначения"23. Тяжелое впечатление о госпитале в Ване сохранили воспоминания сестры милосердия Х.Д. Семиной: "Ступить некуда было! Непременно наступишь на руку, на ногу, или на голову трупа! Всюду вонь и зараза!"24.

Дезинфекция Эрзерума и Трапезунда

Очередным испытанием для санитарной службы на Кавказе стало взятие русскими войсками в феврале 1916 г. турецкой крепости Эрзерум25. Эрзерум издавна пользовался худой славой гнезда разных эпидемических заболеваний. За 1915 г. в нем от тифа умерло 300 врачей-турок26. По словам уполномоченного Всероссийского союза городов доктора А.Г. Макарьянца, в это время в городе было 40 тысяч сыпнотифозных при общем населении города сто с лишним тысяч. Нечистоты из города не вывозились и образовали посреди улиц "своеобразные холмы"27.

Первые санитарно-дезинфекционные работы в городе проводили отряды городского и земского союзов и военные. Санитарные службы очищали улицы и дороги от трупов, провели дезинфекцию бань, ассенизацию полей сражений едкой и хлорированной известью, карболовой кислотой. Для пленных военная администрация открыла заразные отделения и питательные пункты28.

Профессор И.И. Широкогоров.

8 марта 1916 г. в Эрзерум прибыл санитарно-дезинфекционный отряд Красного Креста во главе с профессором И.И. Широкогоровым (будущим советским академиком). Отряд привез с собой внушительное оборудование: бактериологическую лабораторию, дезинфекционные пароформалиновые и паровые камеры и прочие аппараты и гидропульты, бани, сотни пудов дезинфицирующих средств29.

В Эрзеруме и его окрестностях отряд, проведя 140 химико-бактериологических исследований, изучил состояние зданий, источников воды - горных водопроводов, составил карту фонтанов и починил 150 из них. В местах большего скопления войск отряд устроил пять прачечных, которыми солдаты пользовались самостоятельно. Под установленными навесами размещались каменные очаги с двумя котлами: один с водой и 1% соды, другой с водой и зеленым мылом. В первом котле солдаты кипятили белье, во втором - ополаскивали. За месяц с небольшим прачечными воспользовалось около 4,5 тысячи человек. Частям, где появлялись случаи тифа, отряд выделял летучки с баней и дезинфекционной камерой. Также при городских банях отряд установил дезинфекционные камеры, которыми ежедневно пользовались до 1,5 тысячи военных30.

Передвижная дезинфекционная камера в железнодорожном вагоне.

Все эти меры позволили очистить город и снять угрозу распространения тифа и холеры. К маю санитарное состояние Эрзерума признали благополучным. Главноуполномоченный Голубев докладывал о "совершенно выдающейся деятельности проф. Широкогорова и его отряда"31.

Летом 1916 г. отряд Широкогорова посетил другой турецкий город - Трапезунд, где провел очистительные и дезинфекционные работы32. Вновь Широкогоров прибыл туда в ноябре 1917 г., когда в городе появились случаи страшной заразной болезни - бубонной чумы. Профессор при поддержке военной администрации закрыл сообщение с городом, установил карантин, провел дезинфекцию. Распространение заболевания удалось остановить33.

Заразные заболевания представляли серьезную угрозу для Кавказского фронта. Первый неудачный опыт - Сарыкамышская операция, во время которой эпидемия не только распространилась по всему Кавказу, но и вышла за его пределы. Печальный опыт научил военную администрацию и врачей действовать на опережение: срочно сообщать о первых случаях заболеваний, устанавливать карантины, заразные лазареты, проводить вакцинацию. Российское общество Красного Креста, общественные организации оказали значительную помощь фронту, предоставив армии бани, дезинфекционные камеры и средства. Создавались особые формирования из специалистов по бактериологии и сестер милосердия. Такие отряды вместе с необходимым оборудованием отравлялись в "горячие точки" - места появления заразных заболеваний. Благодаря этому удалось спасти множество жизней.

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