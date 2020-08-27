Канцлер Австрии назвал сроки завершения пандемии коронавируса в стране

Австрия столкнется с трудной осенью и зимой. В этот период может произойти временное ужесточение мер против распространения коронавируса. Однако, вероятно, в течение 2021 года люди снова смогут вести нормальную жизнь, заявил канцлер Себастьян Курц.

"После зимы может произойти прорыв, на который мы все надеемся. Этому должна способствовать вакцинация населения и наличие эффективных лекарств от болезни", - цитирует политика телеканал Oe24.

По его словам, в настоящее время вакцины исследуются во всем мире. Евросоюз обеспечит гражданам несколько многообещающих препаратов, которые могут привести к эффективному управлению пандемией.

Курц также отметил, что к существующим тестам на коронавирус и тестам на антитела, которые, как ожидается, будут становиться все более точными, проводится также работа по надежному экспресс-тестированию. Это позволит быстрее поставить пандемию под контроль. А пока население должно быть готовым к трудным осенне-зимним месяцам. Но, по крайней мере, есть "хорошие новости" на 2021 год, заключил канцлер.