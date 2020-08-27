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27.08.2020 05:17
Рубрика: В мире

Вирус отступает

Гражданам России разрешили въезд в страну
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Киргизию смогут посещать граждане государств, в которых стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. Фото: Темир Сыдыкбеков Киргизию смогут посещать граждане государств, в которых стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. Фото: Темир Сыдыкбеков
Киргизию смогут посещать граждане государств, в которых стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. Фото: Темир Сыдыкбеков
Правительство Киргизии разрешило въезд в республику гражданам 31 государства - России, Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Туркменистана, Бельгии, Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Португалии, Турции, Швейцарии, Швеции, Катара, ОАЭ, КНР, Малайзии, Южной Кореи, Пакистана, Словении, Кувейта, Японии.

По данным кабинета министров КР, во всех этих странах стабилизировалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Это решение было принято на следующий день после того, как в кабинете министров объявили о снятии запрета на въезд в страну лишь для некоторых категорий иностранных граждан. В их число вошли обучающиеся в вузах КР (при предъявлении справки с места учебы), имеющие постоянный вид на жительство в республике, направляющиеся на лечение в медицинские учреждения Киргизии (при предъявлении соответствующих документов), следующие на похороны близких родственников (при условии документального подтверждения близких родственных связей и факта смерти).

Фото: МИД КР
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В правительстве отметили, что в дальнейшем министерство здравоохранения Киргизии утвердит список иностранных государств, гражданам которых разрешат въезд в КР. Дважды в месяц - первого и пятнадцатого числа - перечень будут пересматривать с цель корректировки в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Запрет на въезд в Киргизию был введен в марте 2020-го с целью недопущения распространения COVID-19 на территории республики. Ограничение касалось не всех иностранцев. Исключение составили аккредитованные или назначенные сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей; участники делегаций, направляющиеся в КР по приглашению министерства иностранных дел; водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, экипажи и летный состав воздушных судов, бригады поездов и локомотивов международного железнодорожного сообщения; сотрудники госпредприятия "Кыргыз темир жолу", обеспечивающие ежедневную работу железной дороги на территории сопредельных государств; граждане иностранных государств и лица без гражданства, являющиеся членами семей киргизстанцев или имеющие постоянный вид на жительство в республике.

В Агентстве гражданской авиации КР тем временем подтвердили факт проведения переговоров с российской стороной о возобновлении регулярного авиасообщения с некоторыми городами РФ. По словам главы ведомства Курманбека Акышева, речь идет о Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. "По этим направлениям пока выполняются чартерные рейсы, регулярные начнутся в сентябре", - пояснил он.

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