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27 августа 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 27 августа 2020 года № 90 О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 27 августа 2020 г.
Опубликован 27 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 27 августа 2020 г. № 90

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. Пункт 5.6 дополнить абзацами шестым - девятым следующего содержания:

"Довести до сведения работодателей, применяющих вахтовый метод работы, что в соответствии с Рекомендациями по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными 30 апреля 2020 г., и разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 17 августа 2020 г. № 02/16825-2020-32):

при наличии у работника отрицательных результатов ПЦР-тестов и при отсутствии у него антител IgM и наличии антител IgG работодатель вправе допустить работника к работе по результатам медицинского заключения без ограничений (без временной изоляции (обсервации);

при наличии у работника отрицательных результатов ПЦР-тестов и при отсутствии у него антител IgG осуществляется его обязательная 14-дневная временная изоляция (обсервация);

при наличии у работника положительных результатов ПЦР-тестов и (или) наличии у него антител IgM осуществляется его немедленная изоляция в медицинскую организацию, контактные с ним лица подлежат временной изоляции (обсервации) и медицинскому наблюдению.";

2. Пункт 19.9 дополнить абзацами шестым - восьмым следующего содержания:

"Возобновить с 28 августа 2020 г. на территории муниципального образования городского округа "Усинск" при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу, работу:

объектов спорта - для организации тренировочных мероприятий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики Коми; открытых спортивных сооружений (стадионов) - для занятия спортом.".



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