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Camera lucida

Рецензии
    27.08.2020, 18:16
Текст:   Юлия Авакова
На российские большие экраны выходит фильм 2015 года "Комната" (Room) ирландского режиссера Леонарда Абрахамсона, совершившего весной этого года революцию на британском телевидении, представив многосерийную экранизацию романа Салли Руни "Нормальные люди". В силу данного обстоятельства особо интересным представляется ретроспективный взгляд на становление режиссера, тем более что оскароносная "Комната" также является экранизацией, представительницей жанра, в котором режиссеру, судя по всему, особо комфортно работать (что не умаляет достоинства других работ).
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Роман Эммы Донохью основан на авторской сюжетной трактовке ужасающего преступления, подробности которого стали достоянием общественности после начала разбирательства "дела Йозефа Фритцля". Главными героями книги стал пятилетний мальчик Джек (феноменальный Джейкоб Тремблей) и его Ма (Бри Ларсон - "Оскар" за лучшую женскую роль), живущие в заключении в гараже, который принадлежит маньяку, похитившему маму Джека, тогда еще старшеклассницу, по пути из школы. Джек никогда не был за пределами "комнаты". Чтобы как-то оградить его от ужаса происходящего, мать воспитывает сына в мыслях об иллюзорности мира, наблюдаемого в телевизоре и детских книжках. Реальна - только комната изнутри да небо, видимое в окне под потолком.

Фото: kinopoisk.ru
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Детское воображение подсознательно создает недостающую динамику существования - мир Джека населяют разные существа, принимающие обличье предметов мебели и других нехитрых атрибутов убогого быта.

Но в какой-то момент железная выдержка матери дает трещину - и она становится одержимой идеей побега - не своего, а Джека. Которого нужно подготовить к тому, что его ждет за пределами комнаты, попутно признавшись в каждодневной лжи, сформировавшей его нереальное представление о мире.

Донохью ведет повествование от лица Джека, и Абрахамсону удалось передать незамутненность детского восприятия, доверие к окружающему, особенности живого детского взгляда на мир, неуемного воображения, трансформирующего жалкие предметы вокруг в таинственные сущности, наделенные душой. И появление мыши, живой мышки-полевки из ниоткуда, с легкостью вписывается в его пластичную действительность и получает собственную историю и обоснование.

Фото: kinopoisk.ru
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Трогательное и до скрежета зубов пронзительное путешествие Джека в большом мире, познание себя и умение быстро адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, присущее детям и так недостающее взрослым, режиссер показывает, умело меняя фокус повествования, жонглируя проекциями, интроекциями и пропорциями.

Посмотрев "Комнату", хочется увидеть продолжение, но уже на новом витке. И, судя по всему, мы его получили, в "Нормальных людях". Можно ли так же, буквально залезая под кожу героям, показывать мир их глазами в пору поздней молодости - вопрос открытый. И визуальный ответ Абрахамсона на него получить очень хочется.

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