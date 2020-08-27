Указ губернатора Красноярского края от 27 августа 2020 года № 227-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая методические рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, приказ Минспорта России от 08.07.2020 № 497 "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации", письмо Минспорта России от 14.05.2020 № ОМ-00-07/3471, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 26.08.2020 № 24-00-17/02-11619-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.08.2020 № 84, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р," исключить;

слова "приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 297, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 655 от 15.06.2020 "Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году", приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 298, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 656 от 15.06.2020 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году"," исключить;

слова "письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.06.2020 № 02-32," исключить;

слова "от 06.08.2020 № 24-00-17/02-10560-2020," заменить словами "от 06.08.2020 № 24-00-17/02-10560-2020, от 26.08.2020 № 24-00-17/02-11619-2020,";

слова "от 06.08.2020 № 71," заменить словами "от 06.08.2020 № 71, от 27.08.2020 № 84,";

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 1.1:

слова "образовательные организации" заменить словами "образовательные организации и иные организации, осуществляющие образовательную деятельность,";

слова "профессиональных программ" заменить словами "профессиональных программ, программ профессионального обучения";

пункты 1.2, 1.4 признать утратившими силу;

дополнить пунктами 1.5-1.9 следующего содержания:

"1.5. Установить, что хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания, осуществляют деятельность при условии установки перегородок или размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а также обязательного соблюдения:

методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.6. Установить, что развлекательные и досуговые заведения, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры осуществляют деятельность с соблюдением требования к предельному количеству лиц, которые одновременно могут находиться в помещении, определяемому из расчета 1 человек, включая работников, на 4 квадратных метра площади помещения, а также обязательного соблюдения:

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленныхна предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.7. Установить, что объекты розничной торговли, торгово-развлекательные центры осуществляют деятельность при условии обязательного соблюдения:

методических рекомендаций "МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.8. Установить, что театры, кинотеатры, концертные организации осуществляют деятельность при условии обеспечения заполнения зрительного зала не более чем на 50 % от общей вместимости, а также обязательного соблюдения в соответствующей части:

методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020;

методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.9. Установить, что проведение на территории Красноярского края публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также осуществление конгрессной и выставочной деятельности с очным присутствием граждан допускается при условии одновременного нахождения в месте проведения мероприятия не более 200 человек (в расчет численности входят посетители, персонал, представители средств массовой информации, иные участники), а также при условии обязательного соблюдения в соответствующей части:

методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.06.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приостановить:

с 28 марта по 2 октября 2020 года включительно деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов;

проведение на территории Красноярского края массовых мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 1.9 настоящего указа.";

пункты 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8.1 признать утратившими силу;

в пункте 2.10:

в абзаце первом слова ", установленные пунктом 1 настоящего указа," заменить словами "в виде приостановления деятельности";

в абзаце третьем слова "открытых спортивных сооружений" заменить словами "объектов спорта, в том числе спортивных сооружений";

пункт 2.10.1 изложить в следующей редакции:

"2.10.1. Установить, что ограничительные меры в виде приостановления деятельности, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей, превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также положений (регламентов) спортивных соревнований не распространяются на:

проведение на территории Красноярского края матчей профессиональных спортивных клубов по командным игровым видам спорта, проводимых профессиональными спортивными лигами, общероссийскими спортивными федерациями, на объектах спорта (на открытых и закрытых спортивных сооружениях) с присутствием зрителей в количестве не более 25 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей;

посещение спортсменами и их коллективами (спортивными командами), спортивными судьями, тренерами, учеными, иными специалистами в области физической культуры и спорта Российской Федерации, контролерами-распорядителями, представителями антидопинговых организаций, иными лицами, задействованными в проведении спортивных соревнований в соответствии с положениями (регламентами) спортивных соревнований, а также зрителями объектов спорта (открытых и закрытых спортивных сооружений) при проведении спортивных соревнований, указанных в абзаце втором настоящего пункта.";

в пункте 2.10.2:

в абзаце первом слова ", установленные пунктом 1 настоящего указа," заменить словами "в виде приостановления деятельности";

в абзацах четвертом, пятом слова "без присутствия зрителей" заменить словами "с присутствием зрителей в количестве не более 25 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей";

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"реализацию Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с присутствием зрителей в количестве не более 25 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей.";

в абзаце первом пункта 2.12 слова ", установленные пунктом 2 настоящего указа," заменить словами "в виде приостановления деятельности";

пункт 3.6 признать утратившим силу.

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







