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27.08.2020 21:13
Рубрика: Спорт

Поохотились на "медведей"

Россияне Кучеров и Сергачев, набрав на двоих семь очков, помогли "Тампе" разгромить "Бостон Брюинз" в плей-офф НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
Очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги стал ударным для российских игроков. В противостоянии клубов "Бостон Брюинз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" после двух плотных матчей (3:2, 3:4) в третьем "Тампа" неожиданно одержала крупную победу 7:1. Такой счет - редкость для плей-офф, и если уж он зафиксирован, это как минимум означает, что у одной команды получалось всё. Ей оказался "Лайтнинг". Ну а "медведи", как еще называют "Бостон", пропустили семь шайб в кубковых матчах впервые с 1992 года.
Гол в третьем матче с "Бостоном" стал для Никиты Кучерова (No 86) уже 33-м в кубковых матчах НХЛ. Фото: AP Гол в третьем матче с "Бостоном" стал для Никиты Кучерова (No 86) уже 33-м в кубковых матчах НХЛ. Фото: AP
Гол в третьем матче с "Бостоном" стал для Никиты Кучерова (No 86) уже 33-м в кубковых матчах НХЛ. Фото: AP

Главный позитивный итог для "Тампы" - у команды наконец-то заработало большинство. Страшно подумать, но из 16 предыдущих попыток реализовать численное преимущество в серии 1/8 финала с "Коламбусом" и уже теперь в четвертьфинале "Тампа" не использовала ни одной. И вот теперь сразу три шайбы в большинстве.

Фото: AP
Кучеров и Василевский штурмуют клубные рекорды "Тампы" в плей-офф НХЛ

- Рано или поздно нас должно было прорвать, не правда ли? - отметил после игры главный тренер "Тампы" Джон Купер, которого цитирует официальный сайт НХЛ. - Сегодня эти голы посыпались гроздьями, и мы, безусловно, этому рады, потому что ребята довольно долго не видели результатов своих усилий. Иногда спецбригады должны приносить нам победы, но в конечном итоге шайбы, которым ты не дал залететь в свои ворота, часто бывают важнее тех, которые залетают в чужие. В плей-офф нам это пока удается, и это кажется мне главной причиной нашей сегодняшней победы.

Для отечественного болельщика интересно, что все они были заброшены при непосредственном участии Никиты Кучерова, оформившего ассистентский хет-трик. А в третьем периоде Никита забил и сам, воспользовавшись идеальной передачей Брейдена Пойнта. Логично, что именно Кучеров был признан первой звездой встречи.

В нынешнем плей-офф у россиянина уже 14 (4 гола+10 передач) очков в 11 матчах, а всего в кубковых баталиях Кучеров набрал 75 (33+42) баллов. С 2014 года, в котором Никита запустил свою энхаэловскую карьеру, больше очков насобирал только капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (84).

Кроме того, по голам в плей-офф наш форвард сравнялся с легендой и рекордсменом "Тампы" по этому показателю Мартеном Сен-Луи. Еще одна шайба - и Кучеров станет новым ориентиром для всех остальных.

Добавим, что в этом матче из россиян феерил не только Кучеров. Защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, получив титул третьей звезды вечера. Причем точный бросок Михаилу удался с одной из передач Кучерова. Этот гол стал для Сергачева первым в текущем плей-офф. Почему данное обстоятельство так важно для 22-летнего игрока? По завершении нынешнего сезона у российского защитника заканчивается контракт, а успешность нового соглашения напрямую зависит от его выступлений здесь и сейчас. На сегодняшний день у Сергачева 4 (1+3) очка в 11 матчах.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Наши соотечественники были заметными фигурами и в другом матче дня, в котором "Колорадо" одолел "Даллас" со счетом 6:4 и "размочил" счет в серии - 1-2. У проигравших шайба на счету автора первого российского покера в плей-офф НХЛ Дениса Гурьянова. Всего в 12 матчах у 23-летнего форварда 9 (7+2) очков.

У победителей яркий матч провел защитник Никита Задоров. Вообще, Никита по игровому типу больше "домосед", но тут набрал 2 (1+1) балла, приплюсовав к ним пять силовых приемов, и был справедливо признан третьей звездой встречи. Всего в 11 матчах Задоров набрал 3 (2+1) очка.

Еще в одной игре дня, в которой "Филадельфия" в овертайме одолела "Айлендерс" - 4:3, россияне результативными действиями не отметились. Но в который раз нельзя не отметить российского защитника "Филадельфии" Ивана Проворова, отыгравшего на льду больше 25 минут. Это абсолютно лучший показатель среди всех полевых игроков команды.

Одержав победу, "Фили" сравнял счет в серии - 1:1. Третий матч в этом противостоянии состоялся поздно ночью.

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