Курс рубля может дойти до 80 за доллар и до 90 за евро

Новости

В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе 06:57
Поджог мог стать причиной пожара на борту военного корабля в США 06:35
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ 06:12
Прививку от гриппа уже сделали почти 4 тысячи россиян 05:50
Еврокомиссар подал в отставку из-за нарушения самоизоляции 05:45
В Забайкалье сняли запрет на проведение массовых мероприятий 05:44
МЧС России направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью 05:03
Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в адрес российских НИИ 04:23
В МГУ могут создать "сезонную" вакцину от гриппа и коронавируса 04:02
НАСА: Женщина-астронавт высадится на Луну в 2024 году 03:53
Крупнейший аэропорт США отменил 60% рейсов из-за урагана "Лаура" 03:31
Состояние богатейшего в мире человека достигло 200 миллиардов долларов 03:26
В федеральной тюрьме США казнен единственный приговоренный к смерти индеец 03:04
Спасатели вызволили россиянку из ледяной расщелины в Альпах 02:30
Меланья Трамп назвала супруга искренним человеком 02:01
Приближающийся к США ураган "Лаура" усилился 01:33
Германия отказалась от переговоров по Brexit 00:45
Во Франции неизвестные убили и травмировали десятки животных 00:19
Иран предоставит инспекторам МАГАТЭ доступ на бывшие ядерные объекты 26.08.2020
Трамп направил Национальную гвардию в Висконсин 26.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 26.08.2020
ОМОН пресек акцию оппозиции в центре Минска 26.08.2020
"Зенит" потерпел поражение от "Динамо" в Москве в матче с двумя удалениями 26.08.2020
Ректор РЭУ им.Плеханова покинул свой пост 26.08.2020
Четверть месячной нормы осадков выпала за среду в столице 26.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
27.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Курс рубля может дойти до 80 за доллар и до 90 за евро

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Photoxpress Фото: Photoxpress
Фото: Photoxpress

- Всю прошедшую неделю российский рубль находился под усиленным давлением, потеряв более 3,5% к доллару и евро на восстановлении санкционной риторики. Преимущественно давление на рубль связано со страхами новых антироссийских санкций.

Фото: iStock
Курс доллара превысил 76 рублей

Однако стоит обратить внимание, что рубль намного охотней снижался ещё и до этого. Против евро рубль с непродолжительными остановками снижается с 13 июля. Это соответствует сезонным тенденциям, отмечающим усиление давления во вторую половину лета.

Исторически пиковая котировка нефти и "дно" USD/RUB пришлись на 15 июля 2008 года вблизи 23, а 10 июля 2014 года пара повернулась к росту от 34. В этом году поворотным можно считать момент неудачной попытки пробиться ниже 70 за доллар, после чего усилились продажи. В среду днем USD/RUB поднималась уже до 76, настраивая участников рынка на скорый повторный тест максимумов марта около 80.

EUR/RUB тем временем уже сумела переписать исторические максимумы, поднявшись до 89,8 на торгах в среду. Здесь также основной импульс роста пришелся на июль, в то время как просадка в августе происходит на сниженных объемах и весьма умеренным темпом.

Есть ощущение, что часть игроков хочет раскачать рынок, используя сезонное падение торговых объемов. Как правило, в этих условиях возникают "ложные" пробои. То есть непродолжительные всплески, за которыми следует резкий разворот.

Таким образом, область 90 рублей за евро вовсе не обязательно является прологом к прямой дороге на 100. Немалые шансы, что рубль и облигации выглядят достаточно привлекательными для покупок против евро.

Фото: iStock
Названа ситуация, при которой рубль возобновит свое укрепление

Для разворота паре USD/RUB не хватает какого-то финального аккорда. Но его может и не оказаться. Ведь внешний фон для российской валюты становится все более оптимистичным. По сути сейчас рубль движется против тренда, ослабляясь при улучшении конъюнктуры.

Фундаментально на пользу рублю восстановление спроса на нефть и оптимистичные макроэкономические данные потребительской и деловой активности при экстремально-низких процентных ставках, что подстёгивает спрос на риски.

Относительно рубля инвесторы последний месяц "дули на воду", но вряд ли это может продолжаться долго. Уже в среду российский Минфин провел сравнительно удачный аукцион размещения ОФЗ, что может стать началом восстановления интереса к рублю, хотя и не позволяет в точности говорить, что рубль прошел свой минимум. Вполне возможно, что в ближайшие недели мы еще увидим тест 90 за евро в ближайшие дни и 80 за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля Обзор рынков

Главное сегодня

Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в адрес российских НИИ
Путин и Конте обсудили вакцины от коронавируса
Голикова: Российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран
Мишустин рассказал о нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2024 года
Курс доллара превысил 76 рублей
Топ-50 профессий, требующих профобразования
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре