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27.08.2020 22:12
Рубрика: Спорт

Стык после конфуза

"Локомотив" и "Зенит" сыграют в центральном матче тура после неожиданных поражений
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
На выходных состоятся матчи шестого тура Премьер-лиги, после которой в турнире наступит небольшая пауза из-за игр сборных. Центральным событием уикенда станет матч в Черкизово между чемпионом страны и серебряными призером прошлого сезона, участниками группового этапа Лиги чемпионов - "Зенитом" и "Локомотивом".

Посреди недели прошел пятый тур, в котором было сразу несколько неожиданных результатов. В частности, "Локомотив" проиграл на своем поле "Ахмату" (2:3), а питерцы потерпели первое поражение за 11 месяцев, уступив в гостях "Динамо" (0:1).

Фото: EPA
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Похоже, "железнодорожники" угодили в кризис. Сезон начался для них явно не так, как на то рассчитывали руководство клуба и новый главный тренер Марко Николич. Вопросы есть как по результату, так и по игре. Ведь когда "Локомотив" приглашал серба, боссы "красно-зеленых" настаивали на том, что Николич умеет ставить атакующую игру. Безусловно, пока прошло слишком мало времени, чтобы делать далеко идущие выводы. Но сезон стартовал, несколько матчей уже проведено, а "Локо" не прогрессирует. Даже наоборот - сдает свои позиции.

Конечно, Николичу не повезло с травмами. Выбыл лидер команды Алексей Миранчук, тяжелую травму получил Дмитрий Баринов. Однако Марко знал, на что шел. И для команды, борющейся за "золото" в чемпионате и выступающей в групповой стадии Лиги чемпионов, потери одного-двух футболистов не должны стать роковыми. Однако пока именно так и выходит.

А после поражения от "Ахмата" Николич впервые публично обрушился с гневом на своих игроков. Понять серба можно: то, какие ошибки допускали в первом тайме его футболисты, скажем откровенно, непозволительны на таком уровне.

- До перерыва мы играли очень медленно, я бы даже сказал, высокомерно. Не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя. Так нельзя. Все в итоге было в руках гостей, - разоткровенничался Николич. - Во второй половине были хорошие моменты, мы атаковали, но до этого сделали грубые ошибки и подарили шансы "Ахмату". Я недоволен результатом. Нам еще не повезло, потому что у нас есть проблемы: травмированы лидеры, сегодня еще и выбыл Чорлука. Однако нам ничего не остается кроме как собраться и готовиться к "Зениту".

К поездке в Черкизово питерцы подходят, надо полагать, не в лучшем настроении. Ничего фатального в поражении от "Динамо" нет, но команда Сергея Семака впервые проиграла в календарном году, позволила приблизиться к себе "Спартаку" и "Сочи", а также потеряла из-за удаления Вильмара Барриоса и получившего травму Себастьяна Дриусси.

- Обидно проигрывать. Пропустили после одного из немногочисленных стандартов. Пытались сравнять счет, владели преимуществом, создавали моменты. Хотя сделать это было непросто, потому что соперник почти в десять человек защищался у своей штрафной. Конечно, на игру повлияла травма с Дриусси. Насколько она серьезная, пока не могу сказать, - отметил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

К слову, "Локомотив" является одним из самых неудобных соперников для "Зенита". В предыдущих шести встречах между ними в чемпионате москвичи одержали три победы и уступили лишь в одной игре. А на своем поле "красно-зеленые" не знают поражений в противостояниях с питерцами с 2017 года.

Осечкой "Зенита", как уже было отмечено ранее, воспользовался "Спартак". Москвичи в упорной борьбе обыграли в Волгограде "Ротор" (1:0) благодаря голу Зелимхана Бакаева с пенальти. И теперь москвичи отстают от лидера лишь на одно очко. В случае потери очков питерцами в Черкизово и победы "красно-белых" дома над "Арсеналом" команда Доменико Тедеско уйдет на перерыв лидером Премьер-лиги.

Откровенно разочаровывают на старте сезона "Краснодар" и ЦСКА. Одни из претендентов на победу в чемпионате после пяти туров идут на девятом и десятом местах соответственно.

"Локомотив" проиграл в двух турах подряд, а "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Динамо"

Очная схватка этих команд в Краснодаре завершилась боевой ничьей - 1:1. Армейцы вели до 80-й минуты, но эффектный гол бразильца Вандерсона помешал гостям набрать три очка. Хотя моментов для второго мяча у ЦСКА было предостаточно. Однако, как и в предыдущих встречах, у "красно-синих" хромает реализация.

- У нас было много позиционных и быстрых атак. Чуть меньше создавал впереди "Краснодар", но свой мяч они все же забили. Мы хорошо поработали, но нам постоянно чего-то не хватает. И в прошлом матче могли склонить чашу весов в свою сторону, и в этом. Но что есть то есть. Если говорить индивидуально, то Федор Чалов не был готов к полному матчу. Это было видно невооруженным глазом. У Николы Влашича хорошее состояние: очень много атак разогнал, не терял мячи, против него всегда тяжело действовать. Зайнутдинов? Он может убежать, чтобы завершить атаку. Важно, что это левоногий в нашу группу атаки. Качества у него есть, остается только, чтобы он быстрее адаптировался , - подытожил рулевой ЦСКА Виктор Гончаренко.

Где будем смотреть

29 августа, суббота, "Матч Премьер"

17.50 "Спартак" - "Арсенал". Прямая трансляция.

19.55 "Химки" - "Ротор". Прямая трансляция.

30 августа, воскресенье, "Матч ТВ"

19.30 "Краснодар" - "Ростов". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55 "Уфа" - "Динамо". Прямая трансляция.

15.55 "Локомотив" - "Зенит". Прямая трансляция.

17.55 "Ахмат" - ЦСКА. Прямая трансляция.

19.55 "Сочи" - "Урал". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

17.55 "Рубин" - "Тамбов". Прямая трансляция.

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