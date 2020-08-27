Лукашенко: Против Беларуси развязаны гибридная война и "дипломатическая бойня"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию организаций министерства промышленности в Минске, что против республики идет "гибридная война". Об этом сообщает белорусское государственное новостное агентство БелТА.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - отметил президент.

По его словам, "неустоявшиеся соседи" вмешиваются во внутренние дела государства, и привел в пример Польшу. "Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше, - сказал Лукашенко. - Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно".

Что касается состояния белорусской экономики, то президент подчеркнул, что "ощущается давление на внутриэкономическую ситуацию". По его словам, "никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности".