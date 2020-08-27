Мастера велошоссе завершают чемпионат Европы

Во французском Плуэ в пятницу тремя гонками завершится чемпионат Европы по велошоссе. Ранее было разыграно десять комплектов наград, у россиян ни одной медали.

Континентальные чемпионаты проводятся с 1973 года, но только в 2016-м к стартам стали допускаться взрослые участники, а не только юниоры и молодежь. После этого соревнования приобрели куда более серьезный статус.

На нынешнем турнире Россия представлена лишь мужской командой - взрослые и молодежь до 23 лет, да и то за счет спортсменов из команды "Газпром-РусВело", базирующейся в Италии. Остальные выступить не смогли просто физически из-за существующих ограничений в связи с пандемией.

У мужчин групповую гонку выиграл итальянец Джакомо Ниццоло, "разделку" - швейцарец Штефан Кюнг. А в субботу в Ницце стартует главная в мире многодневка - знаменитый "Тур де Франс".