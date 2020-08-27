МЧС России направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью

МЧС России приступило к доставке 98-й по счету партии гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Сейчас автомобили направляются к российско-украинской границе.

В пресс-службе ведомства отметили, что в Донецк и Луганск будут доставлены 118 тонн грузов, в том числе медикаменты и предметы первой необходимости, пишет РИА Новости. Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 30 июля, доставив свыше 140 тонн грузов, включая детские игровые площадки.

Напомним, что гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с 2014 года. За шесть лет 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 85 тысяч тонн различных грузов.