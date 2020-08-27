Меланья Трамп назвала супруга искренним человеком

Первая леди США выступила на общенациональном съезде Республиканской партии. Меланья Трамп заявила, что ее муж никогда не скрывает своих мыслей и абсолютно честен.

"Нравится вам это или нет, но вы всегда можете знать, что он думает. Он искренний человек, который любит свою страну и ее народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше", - цитирует ТАСС супругу американского лидера. Меланья подчеркнула, что считает Дональда Трампа "лучшим выбором" для США.

Во время выступления первая леди не стала критиковать противников действующего президента. Вместо этого она призвала страну объединиться, а также остановить насилие на протестах против расовой дискриминации и жестокости со стороны полиции. Меланья затронула и тему пандемии коронавируса, подчеркнув, что президент США сделает все возможное, чтобы найти эффективные методы лечения и создать доступную для всех вакцину.

Речь Меланьи Трамп стала главным событием второго дня партийного съезда. Ее выступление проходило в Розовом саду Белого дома в присутствии живой аудитории. В числе собравшихся был и сам президент Дональд Трамп.