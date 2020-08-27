Международную букеровскую премию получил роман "Неловкий вечер"

В Лондоне назвали победителя Международной Букеровской премии - им стала 29-летняя писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд. Роман "Неловкий вечер" принес ей звание самой молодой обладательницы этой престижной литературной награды.

Церемония в этом году по понятным причинам проводилась онлайн, поэтому имя победителя председатель жюри премии Тед Ходжкинсон объявил в прямом эфире. "Неловкий вечер" - это роман о том, как набожную семью фермеров постигает несчастье: исчезает брат главной героини.

"Дебютный роман Марики Лукас Рейневелд, ставший бестселлером в Нидерландах, раскрывает все обнаженные детали. Это мир языка, непохожий ни на один другой, а поразительный перевод Мишель Хатчисон передает его во всей дикой, неистовой красоте", - говорится на сайте премии.

В коротком списке премии, напомним, помимо Рейневелд рассматривались еще пять авторов - из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики и Японии.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года присуждалась раз в два года. Теперь - каждый год. Денежный эквивалент награды составляет 65 тысяч долларов, эти деньги между собой традиционно делят автор и переводчик.