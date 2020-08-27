Международную букеровскую премию получил роман "Неловкий вечер"

Новости

Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии 10:32
Еще 1435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:32
Под Астраханью применили сирийский опыт для борьбы с беспилотниками 10:24
Пермские ученые научили роботов распознавать сгоревшие лампочки 10:15
В Барнауле ракетчика задержали за передачу гостайны Украине 10:10
В Москве полицейские задержали 20 лжегазовщиков 09:47
Ураган "Лаура" обрушился на побережье штата Луизиана 09:43
Почти 5 тысяч бутылок кустарного алкоголя нашли в подмосковном гараже 09:37
Украинцы арестованы на крупнейшем подпольном заводе в Германии 09:25
Разведчик США: Дело о сговоре Трампа с Москвой основано на фальшивых данных 09:07
На Урале из шахты эвакуировали 175 горняков 09:06
Московская транспортная карта "Тройка" станет персонализированной 08:45
Атомная подлодка "Омск" и крейсер "Варяг" устроили стрельбу в море 08:33
В Москве у станции "Электрозаводская" БКЛ начали благоустраивать улицы 08:31
В Зауралье начальника отдела МВД заподозрили в присвоении чужих премий 08:29
Самый пожилой японец умер в возрасте 110 лет 07:57
В Нижнем Тагиле из мехового магазина украли 107 шуб и сейф с деньгами 07:47
"Тампа-Бэй" сокрушила "Бостон", Кучеров и Сергачев набрали 7 очков 07:45
Центробанк предупредил об утечке данных 55 тысяч карт клиентов 07:45
В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе 06:57
Поджог мог стать причиной пожара на борту военного корабля в США 06:35
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ 06:12
Прививку от гриппа сделали почти 4 тысячи россиян 05:50
Еврокомиссар подал в отставку из-за нарушения самоизоляции 05:45
В Забайкалье сняли запрет на проведение массовых мероприятий 05:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
27.08.2020 10:16
Рубрика: Культура

Международную букеровскую премию получил роман "Неловкий вечер"

Текст: Инга Бугулова
В Лондоне назвали победителя Международной Букеровской премии - им стала 29-летняя писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд. Роман "Неловкий вечер" принес ей звание самой молодой обладательницы этой престижной литературной награды.
Фото: EPA-EFE/JEROEN JUMELET Фото: EPA-EFE/JEROEN JUMELET
Фото: EPA-EFE/JEROEN JUMELET

Церемония в этом году по понятным причинам проводилась онлайн, поэтому имя победителя председатель жюри премии Тед Ходжкинсон объявил в прямом эфире. "Неловкий вечер" - это роман о том, как набожную семью фермеров постигает несчастье: исчезает брат главной героини.

Вышла книга "Найден, жив!", посвященная 10-летию отряда "Лиза Алерт"

"Дебютный роман Марики Лукас Рейневелд, ставший бестселлером в Нидерландах, раскрывает все обнаженные детали. Это мир языка, непохожий ни на один другой, а поразительный перевод Мишель Хатчисон передает его во всей дикой, неистовой красоте", - говорится на сайте премии.

В коротком списке премии, напомним, помимо Рейневелд рассматривались еще пять авторов - из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики и Японии.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года присуждалась раз в два года. Теперь - каждый год. Денежный эквивалент награды составляет 65 тысяч долларов, эти деньги между собой традиционно делят автор и переводчик.

Культура Литература

Главное сегодня

Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ
Центробанк предупредил об утечке данных 55 тысяч карт клиентов
В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе
Прививку от гриппа сделали почти 4 тысячи россиян
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков