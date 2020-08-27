МИД Польши вызвал посла Беларуси после заявлений Лукашенко

Посол Беларуси в Варшаве был вызван 27 августа в МИД Польши. Причиной вызова стало заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о желании польской стороны присоединить Гродненскую область. Об этом написал в своем Twitter замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня на 15.00 (16.00 мск) в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь", сказано в его публикации.

Ранее 27 августа Лукашенко заявил, что против Беларуси ведется "гибридная война" и "дипломатическая бойня".

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше, - сказал Лукашенко. - Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно".