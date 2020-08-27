Минюст Грузии рассказал, что будет с Саакашвили, если он вернется на родину

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили ждут, сообщает новостной портал "Апсны".

"Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию. Прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма", заявила она.

Цулукиани также напомнила, что против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, грозящих тюремным заключением.

"Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом перепроверить, когда будет находится в грузинской тюрьме", сказала министр.

Ранее сегодня Саакашвили обнародовал видеосообщение, в котором заявил, что намерен вернуться в Грузию в преддверии намеченных там парламентских выборов.

"Я хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения... Я знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!", заявил он.